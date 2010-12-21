T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'dan Moskova'ya 20 milyon dolar

İstanbul'dan Moskova uçağına binen dört kişinin bavullarından 14,5 milyon dolar ile 4 milyon Euro nakit para çıktı.

21 Aralık 2010 02:00

T24 - İstanbul'dan Moskova uçağına binen dört kişinin bavullarından 14,5 milyon dolar ile 4 milyon Euro nakit para çıktı. Rusya, gizemli para transferinin şifrelerini çözmenin peşinde.

Rusya, İstanbul-Moskova hattındaki sır para transferini konuşuyor. Geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'dan kalkan bir uçak, Moskova'daki Vnoukovo Havaalanı'na indi. Polis, uçakla Moskova'ya gelen bir İranlı ile üç Azeri'yi takibe aldı. Dört kişinin üzerleri ve bavulları arandığında polis bile şaşırdı. 4 bavul ve 4 sırt çantasına yerleştirilmiş 14,5 milyon dolar ve 4 milyon Euro para bulundu. Rusya istihbarat servisi, paranın neden İstanbul'dan Moskova'ya getirildiğini araştırırken yakalanan 4 kişi için 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24