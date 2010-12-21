İstanbul'dan Moskova'ya 20 milyon dolar

T24 - İstanbul'dan Moskova uçağına binen dört kişinin bavullarından 14,5 milyon dolar ile 4 milyon Euro nakit para çıktı. Rusya, gizemli para transferinin şifrelerini çözmenin peşinde.



Rusya, İstanbul-Moskova hattındaki sır para transferini konuşuyor. Geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'dan kalkan bir uçak, Moskova'daki Vnoukovo Havaalanı'na indi. Polis, uçakla Moskova'ya gelen bir İranlı ile üç Azeri'yi takibe aldı. Dört kişinin üzerleri ve bavulları arandığında polis bile şaşırdı. 4 bavul ve 4 sırt çantasına yerleştirilmiş 14,5 milyon dolar ve 4 milyon Euro para bulundu. Rusya istihbarat servisi, paranın neden İstanbul'dan Moskova'ya getirildiğini araştırırken yakalanan 4 kişi için 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.





