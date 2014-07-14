T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İstanbul'dan Metallica geçti

Konserin ardından, Dünya Kupası final maçı da dev ekranda yayınlandı

14 Temmuz 2014 05:07

Heavy metalin efsanevi gruplarından Metallica, İstanbul'da konser verdi.

İTÜ Stadyumu'nda "Metallica By Request" projesi çerçevesinde verilen konserde söylenen şarkılar, grubun daha önce aldığı karar doğrultusunda biletlerini internetten alan katılımcıların seçkisinden oluştu.

Metallica'nın performansına tanıklık eden yaklaşık 35 bin kişi, kendi belirledikleri şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Konserde sahneye çıkma fırsatını elde eden birkaç Metallica hayranı da bazı şarkıları anons etti.

Konsere, "Master of Puppets" ve "One" isimli klasikleriyle başlayan Metallica, "Fade to Black", "Enter Sandman", "Sad But True", "Seek and Destroy", "Wherever I May Roam", "The Unforgiven", "For Whom the Bell Tolls", "Nothing Else Matters", "Welcome Home (Sanitarium)", "Turn the Page", "Creeping Death", "And Justice for All", "Orion", "The Memory Remains" isimli şarkılarını hayranlarıyla söyledi.

Konserin ardından, Dünya Kupası final maçı da dev ekranda yayınlandı.

 

Muhabir: Uğur Aslanhan

ETİKETLER

metallicakonseristanbulitü stadyumuhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24