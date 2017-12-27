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İstanbul’dan Hatay’a, Samsun’dan Şırnak’a kadar geniş bir alanda görülen ışığın kaynağa belli oldu

Türkiye'nin birçok noktasında görülen ışığın Rusların test ettiği RS-12M tipi balistik füze denemesinden kaynaklandığı olduğu ortaya çıktı

27 Aralık 2017 00:35

Türkiye'de sabah erken saatlerde gökyüzünde gözlemlenen ışık hüzmesinin Rusların test ettiği RS-12M tipi balistik füze olduğu ortaya çıktı.

Rus Tass Haber Ajansı, bugün erken saatlerde Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini bilgisini paylaştı. Hazar Denizi’nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşu, geniş bir coğrafyadan gözlemlendi.

Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü. Füzenin uçuşu, Türkiye’de İstanbul’dan Hatay’a, Samsun’dan Şırnak’a kadar geniş bir alanda görüldü.

“Menzili 13 bin kilometreye kadar çıkabiliyor"

Atılan RS-12M tipi füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, “Bu füze, ICBM olarak adlandırılan Kıtalararası Balistik Füze. Topol serisi füze ailesinin bir üyesi. Yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine doğru ilerliyor. Bu nedenle çok geniş bir coğrafyadan tespit edilebiliyor” dedi.

Daha önceden yapılan testlerde, füzenin oluşturduğu ışık hüzmesi, Ardahan’dan da gözlemlenmişti. (DHA)

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