İstanbul'dan getirdiği esrarı Kırıkkale'de satarken yakalandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan getirdiği esrarı kentte satmaya hazırlanan R.B.\'yi suçüstü yakaladı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Etiler Mahallesi\'nde R.B.\'yi İ.B.\'ye esrar satmak isterken suçüstü yakaladı. İki şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuyu İstanbul\'dan getirdiği belirlenen R.B.\'nin evinde yapılan aramada satışa hazır 480 gram esrar ele geçirildi. R.B., sevk edildiği adliyede tutuklanarak Keskin Cezaevi\'ne gönderilirken, İ.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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