İstanbul'dan bir mektup

T24- Thomas L. Friedman: Erdoğan zeki, karizmatik ve pragmatik bir lider. Diktatör değil. Araplar arasında popüler olmasından mutluluk duyarım ama radikal Arapları geride bırakıp Hamas’a destek vermemeli.





Türkiye beni ilk anda kendine çeken bir ülke. İnsanlarını, kültürünü, yemeklerini ama en çok da, modern Türkiye fikrini -Avrupa ve Ortadoğu’nun eklem yerinde duran aynı anda hem modern, seküler, Müslüman, demokrat olup hem de Araplar, İsrail ve Batı’yla iyi ilişkiler kurmayı beceren bir ülkeseviyorum. 11 Eylül’den sonra Türkiye modelini “Bin Ladinciliğin” panzehiri olarak görenlerdendim. Gerçekten de 2005’te Türkiye’yi ziyaret ettiğimde, yetkililerle yaptığım görüşmeler hep Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılma çabası üzerineydi. Bu yüzden bugün Türkiye’nin İslamcı hükümetinin Avrupa Birliği’ne değil de Arap Birliği’ne odaklanmış olduğunu, dahası, İsrail’e karşı Hamas-Hizbullah-İran cephesinde yer aldığını görmek biraz şaşırtıcı.



Peki bu nasıl oldu





“Bir dakika, Friedman. Bu çok abartılı” diyor Türk yetkililer... Haklısınız, abartıyorum ama o kadar da değil. Son birkaç yılda Türkiye’nin içinde ve çevresinde oluşan boşluklar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi önderliğindeki İslamcı hükümeti Batı ile Doğu arasındaki denge konumundan uzaklaştırdı. Bu çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Türkiye’nin dengeleyici rolü dünya siyasetinin en önemli istikrar sağlayıcı unsurlarından biri. Bunu ancak yokluğunda fark edebiliyorsunuz. İstanbul’a gelince, bütün bu boşlukların yanlış doldurulması halinde kaybetme yolunda ilerleyebileceğimizi gördüm. İlk boşluk, Avrupa Birliği’nin nezaketi. 10 yıl boyunca Türklere, AB üyeliğini istiyorlarsa hukuk, ekonomi, azınlık hakları meselesi ve sivil-asker ilişkilerinde reformlar yapmaları gerektiğini -ki Erdoğan hükümeti bunu sistematik olarak yaptı- söyledikten sonra şimdi AB Türkiye’ye, “Ah, sana kimse söylemedi mi? Bu bir Hıristiyan kulübü, Müslümanları almıyoruz” diyor. AB’nin Türkiye’yi reddetme hatası, Türkiye’nin İran ve Arap dünyasına yaklaşmasındaki en önemli faktör.





Ancak Türkiye daha güneye döndükçe, başka bir boşluk daha buldu: Arap-Müslüman dünyasındaki liderlik eksikliği. Mısır’ın başı boş. Suudi Arabistan uyuyor, Suriye çok küçük. Irak ise çok hassas. Erdoğan, İsrail’in Hamas yönetimindeki Gazze’deki kısmi ablukasına karşı çok sert bir tavır alarak -ve ablukayı kırmak için yola çıkan Türk yardım gemisini sessizce destekleyerek- Türkiye’nin Arap sokaklarında ve Arap pazarlarındaki nüfuzunu arttırabileceğini fark etti.



Erdoğan bugün aslında Arap dünyasındaki en popüler lider. Fakat maalesef, demokrasi, modernite ve İslam sentezini desteklemesinden değil, işgal konusunda İsrail’e karşı sesini yükseltmesi ve aslında Filistin devletinin temellerini atan Batı Şeria’daki daha yetkili Filistin Yönetimi yerine Hamas’ı yüceltmesinden kaynaklanıyor. İsrail’in bölgedeki insan hakları ihlallerini eleştirmekte hiçbir sorun yok. İsrail’in Filistin meselesinin çözümü konusunda yaratıcılığını ortaya koyamaması da başka bir tehlikeli boşluk oluşturuyor. Ancak Erdoğan’ın bir yandan İsrail’i “katil” diye azarlayıp sonra da, Darfur katliamındaki rolü nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle itham ettiği Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’i Ankara’da samimi bir şekilde karşılaması; ve hükümeti, oylarının sayılmasını talep eden binlerce İranlıyı öldürüp hapse atan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı nezaketle ağırlaması çok rahatsız edici bir durum. Erdoğan, El Beşir’i kabulünü, “Bir Müslümanın katliam yapması mümkün olamaz” diyerek savunmuştu.



Bir Türk dış politikası uzmanının bana dediği gibi: “Artık Doğu ile Batı arasında aracılık etmiyoruz. Doğu’nun en geri unsurlarının sözcüsü haline geldik.” Son olarak, Türkiye içinde de bir boşluk var. Seküler muhalefet partileri son on yılın büyük bir kısmında hep karışıklık içindeyken, ordu gizli dinlemelerle sindirilmiş ve basın da hükümetten gelen baskılar yüzünden giderek daha fazla otosansüre başlamış durumda. Eylülde Erdoğan hükümeti, en büyük ve en etkili medya grubu Doğan Holding’i dize getirmek için 2.5 milyar dolarlık vergi cezası kesti. Bununla birlikte Erdoğan, son zamanlarda yaptığı konuşmalarda halk desteğini arttırmak için, İsrail’i katil olarak tanımlayarak daha sivri bir dil kullandı. Kendini eleştirenleri de sürekli “İsrail müteahhitleri” ve “Tel Aviv’in avukatları” olarak yaftaladı.



Bunlar üzücü. Erdoğan zeki, karizmatik ve oldukça pragmatik olabilen bir lider. Diktatör değil. Onu, Araplar arasındaki en popüler lider olarak görmekten mutluluk duyarım ama radikal Araplardan daha radikal olup da Hamas’a destek vererek değil, demokratik olmayan Arap liderlerlerinden ziyade bir demokrasi savunucusu olarak ve Filistinlilerle İsrail arasında dengeli bir şekilde aracılık ederek. Fakat Erdoğan’ın bu konumda olmaması rahatsız edici. Belki de Başkan Obama, Erdoğan’ı bir haftasonu için Camp David’e davet edip, ABD-Türkiye ilişkileri uçurumdan aşağı yuvarlanmadan havayı yumuşatmalı.