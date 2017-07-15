İstanbul'dan ayrılan Sneijder'in son sözü: Tudor tercihini gitmem yönünde kullandı

Galatasaray'la yollarını ayıran Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, İstanbul'dan ayrıldı.

Sabah saatlerinde Hollanda'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Sneijder, beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da bazı sorunlar yaşadığını söyleyen Sneijder, "Ama bunlar üzerine konuşmaya çok gerek yok artık buradan gidiyorum" dedi. Tudor'la ilgili de konuşan Hollandalı futbolcu, "Her teknik direktörün seçimleri vardır. Tudor da tercihini benim gitmem şekilde kullandı. Buna saygı duyuyorum" dedi.

"10 numarayı Belhanda'ya Tudor verdi"

Sneijder, kendisinin giydiği 10 numaranın Belhanda'ya verilmesi üzerine sorulan bir soruya da, "10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi Tudor'un tercihiydi. Belhanda çok kaliteli bir futbolcu" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray'da önemli başarılar yakaladık"

Sneijder, Galatasaray'da en unutmadığı anıyla ilgili sorulan soruya da, "Benim Galatasaray kariyerimde birçok anım var. 'Juventus maçında attığım gol en iyisiydi' diye ayıramam. Galatasaray'da önemli başarılar yaşadık, kupalar kazandık. Şu an gelecekle ilgili bir planım yok" diyerek sözlerini tamamladı.