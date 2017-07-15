T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul'dan ayrılan Sneijder'in son sözü: Tudor tercihini gitmem yönünde kullandı

Sneijder bu sabah İstanbul'dan Hollanda'ya gitti

15 Temmuz 2017 13:25

Galatasaray'la yollarını ayıran Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, İstanbul'dan ayrıldı.

Sabah saatlerinde Hollanda'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Sneijder, beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da bazı sorunlar yaşadığını söyleyen Sneijder, "Ama bunlar üzerine konuşmaya çok gerek yok artık buradan gidiyorum" dedi. Tudor'la ilgili de konuşan Hollandalı futbolcu, "Her teknik direktörün seçimleri vardır. Tudor da tercihini benim gitmem şekilde kullandı. Buna saygı duyuyorum" dedi. 

 

"10 numarayı Belhanda'ya Tudor verdi"

 

Sneijder, kendisinin giydiği 10 numaranın Belhanda'ya verilmesi üzerine sorulan bir soruya da, "10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi Tudor'un tercihiydi. Belhanda çok kaliteli bir futbolcu" açıklamasında bulundu. 

 

"Galatasaray'da önemli başarılar yakaladık" 

 

Sneijder, Galatasaray'da en unutmadığı anıyla ilgili sorulan soruya da, "Benim Galatasaray kariyerimde birçok anım var. 'Juventus maçında attığım gol en iyisiydi' diye ayıramam. Galatasaray'da önemli başarılar yaşadık, kupalar kazandık. Şu an gelecekle ilgili bir planım yok" diyerek sözlerini tamamladı. 

ETİKETLER

SneijderGalatasarayIgor Tudor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24