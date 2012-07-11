İstanbul'daki yol çalışmaları çileye dönüştü, sürücüler trafikte uyudu!

FSM’deki bakım çalışmaları nedeniyle daha önce Avrupa’dan Asya’ya geçişte kapatılan iki şeride bir şerit daha eklenince İstanbullular trafikte gecelemeye başladı. Yetkililerin devreye soktukları alternatifler de trafiğe derman olamadı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’ndeki bakım çalışması nedeniyle trafikte yaşanan işkenceye bir de irili ufaklı 11 tane alt yapı ve yol çalışmaları eklenince yollarda saatlerce bekleyen İstanbullular çıldırma noktasına geldi. FSM ve Haliç köprülerinin 3 ay süreyle bakıma alınması nedeniyle kentte otomobille bir yere ulaşmak adeta işkenceye dönüştü. FSM’deki çalışma nedeniyle trafiğe kapatılan 2 şeride önceki gün 1 şeridin daha eklenmesi kıtalararası geçişin 5-6 saate ulaşmasına neden olurken, köprüyü kullanmayanlar da birçok noktada aynı anda başlayan güçlendirme ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik kabusundan kurtulamadı.



Eylüle kadar çalışma

Kentte tam 11 noktada yolları daraltan çalışma var. Günde tek yönlü ortalama yaklaşık 125 bin aracın geçiş yaptığı FSM’deki çalışma 17 Eylül’e kadar sürecek. TEM Otoyolu’nun Çamlıca-Gebze güzergahında da üst geçit köprülerinde depreme karşı güçlendirme çalışmaları 20 Ağustos’ta bitecek. Aynı güzergahta üst geçit köprülerinde genleşme derzi çalışmaları ise 30 Temmuz’da sona erecek. D-100 Karayolu’nun Pendik Kavşağı-Kaynarca yönünde de yol bakım çalışması var. Kozyatağı’nda şerit daralmasına neden olan çalışma ise Badoni Kavşağı’nda deprem güçlendirilmesi 21 Temmuz’da bitiyor. Harem-Ankara yolu üzerinde şerit daralmasına neden olan, Uzunçayır mevkisinde depreme karşı güçlendirme çalışmaları da 21 Temmuz’a kadar sürecek. Haliç köprüsündeki bakım çalışması nedeniyle yan köprü Merter yönünde trafiğe kapalı bulunuyor.

Atışalanı’nda da köprü ayaklarını güçlendirme çalışmaları 21 Temmuz’da tamamlanacak. Mahmutbey Batı Kavşağı-Havalimanı Bağlantı Yolu ise Edirne’ye dönüş kavşak yolu trafiğe kapalı. Buradaki çalışmaların 14 Eylül’de tamamlanması bekleniyor.

D 100 Avcılar-Beylikdüzü yönünde de yol bakım çalışması var. Avcılar-Kınalı kavşakları arasında da üst yapı çalışması yürütülüyor.



Trafikte gecelediler



Kıtalar arası geçişi 5-6 saate çıkaran FSM’deki çalışmayla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise 2 şeride ek olarak 1 şeridin daha kapatılacağının daha önce yapılan açıklamayla duyurulduğu belirtildi. Ancak 1 şerit daha trafiğe kapatılınca köprüye doğru uzanan kilometrelerce araç kuyruğu, sabah saatlerine kadar sürdü. Sabah saat 06.30 sıralarında Metris TEM Bağlantı noktasına kadar uzanan trafik nedeniyle sürücüler geceyi arçlarının içinde geçirdi. Trafik nedeniyle Fatih Sultan Mehmet köprüsü girişinde kalan vatandaşlardan bazıları arabalarından inerek beklerken bazıları da kornalarına basarak duruma isyan etti.

Fotoğraflar: Murat Öztürk/Milliyet