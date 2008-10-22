İstanbul'daki UFO'lar tartışılıyor

İngiliz basınında da yer bulan haberlere göre 2.5 saati bulan uzunluktaki görüntüler, İstanbul'da gece bekçiliği yapan Yalçın Yaman tarafından çekildi. Yaman, 'Onları çeşitli kereler kameraya aldık. Gördüğüm şeylerden dolayı çok heyecanlıyım ve dünyanın UFO'ların varolduğundan haberdar olmasını istiyorum' diye konuştu.İstanbul'daki Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından incelenen görüntüler şimdi İngiliz ve Amerikalı UFO uzmanları tarafından inceleniyor. İngiliz UFO Data Magazine dergisi yetkililerinden Russel Callaghan, Sirius merkezi tarafından ellerine ulaştırılan görüntüler hakkında, 'Görüntüler kesinlikle gerçek' diye konuştu.25 Ekim'de İngiltere'de düzenlenecek olan UFO Data Magazine'nin yıllık toplantısında ana gündem maddesi olacak olan görüntüleri inceleyen Sirius uzman Hakan Akdoğan da, 'Filme alınan nesneler kesinlikle inşa edilmiş yapılar, üzerlerinde herhangi bir oynama yapılmış bilgisayar görüntüleri ya da başka birşey deil. Artık dünya hükümetlerinin UFO'lar hakkındaki gerçekleri açıklamasının vakti geldi' dedi.