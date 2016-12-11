İstanbul'daki terör saldırısından dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Gaziantepspor’un prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Marius Sumudica, dün akşam İstanbul'da yaşanan terör saldırısından sonra Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiğini bildirdi.

Rumen basınından Digisport’a konuşan Sumunica, Gaziantepspor ile sözleşme imzalamasının an meselesi olduğunu fakat Vodafone Arena'nın yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından imzadan vazgeçtiğini söyledi

"İmza atmak üzereydim"



Sumudica, "Türkiye’de biletlerim hazırdı. Gaziantepsporlu yetkililerle görüşmek için otele gittim ve imzalamak için evraklar önümdeydi. O sırada televizyondaki patlamanın sesini duydum. Patlamanın İstanbul’da Beşiktaş stadının yakında olduğunu öğrendim. O an Gaziantepsporlu yöneticilere, bana aylık 1 milyon Euro da verseniz artık Gaziantep’e gelmem" açıklamasını yaptı.

1971 yılında Bükreş'te doğan Marius Sumudica, teknik direktörlük kariyerinde Kavala, Rapid Bükreş, Cluj ve Vaslui gibi takımları çalıştırdı. Son olarak Asta Guirgui takımının başında bulunan tecrübeli teknik adam, mütevazı bir kadroya sahip olan takımını UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarmayı başardı.