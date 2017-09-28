İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONU : 16 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ozan URAL - Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alana gidecek PKK\'lılara barınma imkanı sağladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takip sonucunda İstanbul\'da 9 ilçede bulunan adresleri belirledi. TEM ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişiden 16\'sı yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin binaya girmesi

-Bina önünde önlem alan polisler

-Özel harekat polislerinin binadan çıkmaları

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi(EK)

-Genel ve Detay

28.09.2017 - 02.34 Haber Kodu : 170928005

28.09.2017 - 03.33 Haber Kodu : 170928006

