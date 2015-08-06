İstanbul'daki şüpheli paketten bomba çıktı

Okmeydanı'nda korkulukların yanına bırakılan şüpheli paketten parça tesirli bomba çıktı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Okmeydanı Darülaceze Caddesi Anadolu Kahvesi'ndeki korkulukların yanına bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler caddeyi her iki yönde yaya ve araç trafiğine kapattı; vatandaşları buradan uzaklaştırdı.



Bu arada olay yerine bomba uzmanı polisler de sevk edildi. Bomba uzmanı polis özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete fünye yerleştirdi.



Paket büyük bir gürültüyle 2 kez kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan ilk incelemede şüpheli paketin içerisinde parça tesirli bomba olduğu anlaşıldı. Bombadan arta kalan parçalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.