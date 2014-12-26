İstanbul'daki suikastlar Hollanda bağlantılı mı?

İstanbul'da Nişantaşı ve Sarıyer'de meydana gelen suikastların, Hollanda'da bir ayda yoğunlaşan "mafya hesaplaşması" ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Sarıyer'de lüks otomobili içinde saldırıya uğrayan Hollanda doğumlu Ali Ekber Akgün'ün, Amsterdam'daki yer altı örgütlenmesinin liderlerinden olduğu belirtiliyor.

Akgün, Hollanda'nın en ünlü organize suç örgütü davalarından birinin zanlısı olarak yargılanıyordu.

Hollanda basınına göre Akgün ile Nişantaşı'nda saldırı sonucu aracında öldürülen Vedat Şahin birbirlerini tanıyorlardı.

Nedeni uyuşturucu mu?

Hollanda Televizyonu NOS'un haberine göre, cinayetlerde "uyuşturucu ticareti" şüphesi bulunuyor.

Suikastları değerlendiren "Crimestie.nl" yayın yönetmeni Wim van de Pool'a göre Amsterdam Pasaj davasının baş sanığı Akgün ile Şahin'in öldürülmesi şaşırtıcı değil.

"Yer altı dünyası sınırda bitmiyor" diyen van de Pool, Türkiye kökenli Hollandalı suç örgütü üyelerinin her iki ülkede de kaldıklarını belirtiyor.

Van de Pool'a göre Hollanda'da satılan eroinin neredeyse tamamı Türkiye'den geliyor. Bunun için İstanbul, bulunulması gereken bir kent.

Van de Pool, İran'dan İstanbul'a gelen uyuşturucu, kamyonlarla Hollanda'ya taşındığını anlatıyor. "Eğer bu konuda burada bir kavga varsa Türkiye'de de savaş halinde olmaları normal" diyor.

‘Ses getirecek noel’

Van de Pool kaynaklarından, "ses getiren bir Noel yaşanacağını" duyduğunu anlatıyor. Önce önemsememiş. Ancak İstanbul'daki infazlar bunu doğrulamış. Bir avukat kaynağının, daha fazla infaz yaşanacağını söylediğini aktarıyor.

Hollanda'da yayın yapan bir Türk haber sitesine göre de Ali Ekber Akgün ile Vedat Şahin birbirini tanıyordu. Siteye göre, İstanbul'da öldürülen iki isim daha önce Amsterdam'da bulundular ve tanışıyorlardı.

Ali Ekber Akgün, Hollanda yer altı dünyasının önde gelen isimlerinden olan Kees Houtman'ın öldürüldüğü "Pasaj davasının" baş zanlısıydı.

Hollanda'nın Alkmaar kentinde doğan Akgün, gençliğinde Amsterdam Türkiyemspor kulübünde futbol oynadı. Kulübün uyuşturucu ticareti ile suçlanan başkanı Nedim İmaç, 2007'de öldürüldü.

‘Emri Akgün verdi’ iddiası

Davanın tanıklarından Peter la S.'ye göre İmaç'ın infaz emrini veren kişi Ali Ekber Akgün'dü. La S., Akgün'ün Amsterdam yer altı dünyasındaki suikastlar için emir veren kişi olduğunu öne sürdü.

Tanık, Akgün'ün yer alt dünyasının tanınmış isimlerinden Kees Houtman ile Thomas van der Bijl'ın da ölüm emrini verdiğini anlattı. Savcı, Houtman'ın öldürüldüğü pasaj davası kapsamında Akgün'ün ömür boyu hapsini istedi.

Ancak 2 yıl önce mahkeme tanık Peter la S.'nin ifadesini yetersiz bularak, Akgün'ün tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Dubai’ye taşınacaktı

2012 yılında Noel öncesi serbest kalan Akgün İstanbul'a yerleşti. Hollanda basınına göre lüks bir hayat süren Akgün İstanbul'da 6 milyon euroya villa satın aldı. Basına göre Akgün, Bentley ve Ferrari dahil çok sayıda lüks araçtan oluşan bir filoya sahipti.

Hollanda Televizyonu'na göre Akgün, bir süre önce Dubai'ye taşınmaya karar verdi. Dubai'ye silah ithalatı zor olduğu için, silahlı saldırı riskini en aza indirmeye çalışıyordu.

Ancak geçen ay yapılan pasaj davası duruşmasında Akgün yeniden savcılığın dikkatini çekti. Tanık Fred Ros, Houtman cinayetinin emrini Akgün'ün verdiğini söyledi.

Basına göre Hollanda, Akgün'ün Türkiye ya da Dubai makamlarınca tutuklanması beklentisi içindeydi.

‘Mafya hesaplaşması sürecek’

Hollanda Televizyonu'na göre Akgün'ün en önemli düşmanlarından biri uyuşturucu ticareti ile suçlanan Türk kökenli Atilla Öner'di.

Amsterdam'da Aralık ayı başında yaşanan infazlar sırasında Atilla Öner adı da gündeme gelmişti. Savcılık, bir suç örgütü liderinin sevgilisinin öldürülmesiyle başlayan ve Hollanda'nın değişik kentlerinde süren cinayetlerin, "yer altı dünyası hesaplaşması" olduğunu açıklamıştı.

Bu cinayetlerle bağlantısı olduğu düşünülen ve 9 Aralık'ta Amsterdam'da yaşanan saldırıda 25 yaşındaki Murat Hüseyin Garki öldürüldü. Garki'nin, Atilla Öner'in çocukluk arkadaşı olduğu ve aynı davada yargılandığı belirtiliyor.

Savcılık kaynakları, yer altı dünyasındaki hesaplaşmanın devam edeceğini düşünüyor.

BBCTürkçe