-İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 7 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 22.10.2011 - İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen 9 kişinin sorguları tamamlandı. Mahkeme, bu kişilerden 7'sinin tutuklanmasına karar verirken, 2 kişi serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 27 kişiden, iş adamı Faruk Süren ile TNT Genel Müdürü Efe Önbilgin'in de aralarında bulunduğu 18'i, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.