İstanbul'daki sel afet kapsamına alındı

İstanbul Valisi Muammer Güler, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir'in 10 Eylül tarihli onayı ile İstanbul ve ilçelerinde meydana gelen selin "genel hayata etkili afetler" kapsamında değerlendirilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Güler, İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentteki hava durumu, alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstanbul ve ilçelerinde hafta başından itibaren yoğun bir yağış dönemi yaşadığını, mevsim normallerinin çok daha üst düzeyinde, neredeyse bir yılda alınan yağışın 3'te biri kadar yağışın 6 saatlik sürede düştüğünü belirten Güler, bir günde metrekareye Çatalca'da 205, Silivri'ye 200 ve İkitelli'ye 181 kilogram yağış düştüğünü, bunun da yaşananların ne denli doğal afet sınırları içinde olduğunu gösterdiğini anlattı.

Küresel ısınmayı, dünyanın yaşadığı diğer sorunların yavaş yavaş su yüzene çıkması gibi değerlendirdiğini ifade eden Güler, Türkiye'nin ve benzeri ülkelerin bulunduğu konum itibarıyla önümüzdeki dönemde de böyle yağışların beklendiğini dile getirdi.

Güler, meteorolojinden alınan bilgiler doğrultusunda, bu akşam saatlerinde başlayacak yağışın yarın da etkisini artırarak sürdüreceğini belirterek, kriz merkezinin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

"Maalesef daha önce alınan yağış miktarına yakın yağış olacak, tedbirleri buna göre düzenledik" diyen Güler, bu tip afetlerde idareye düşen görevin, afetin hangi sebepten meydana geldiğini belirlemek, acil müdahale ile can ve mal güvenliğini koruyacak tedbirleri almak olduğunu kaydetti.

Güler, "Devletin bütün kurumları bu sel afetinde etkin müdahaleyi gerçekleştirebilmişlerdir. Böylesine büyük bir afette daha büyük kayıpların yaşanması önlemmiştir. Ölüm olaylarında doğrudan selle ilgisi olmayabilecek ya da bu kadar sayı kapsamayacak sayılar gerçekleşti, bu da üzüntümüzü artıran bir neden" diye konuştu.

Çatalca merkez ve köylerinde gerekli tedbirlerin alındığını, 10 bin dekar tarım alanı ile 200 evin zarar gördüğünü, 30 evin yıkıldığını ve bazı vatandaşların da geçici barınma merkezlerinde kaldığını belirten Güler, Çatalca'da 240 küçükbaş hayvan ve 30 atın telef olduğunu bildirdi.

Güler, hem Çatalca hem Silivri hem de merkezdeki hasar durumundan sonra oluşturulan 44 hasar tespit komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü, faaliyetlerin Cumartesi ve Pazar günü de devam edeceğini kaydetti.

İstanbul ve ilçelerinde meydana gelen afetin Bayındırlık ve İskan Bakanı'nın 10 Eylül tarihi onayı ile "genel hayata etkili afetler" kapsamında değerlendirilmesinin kararlaştırıldığını belirten Güler, "Yani İstanbul'da yaşanan bu sel afeti genel hayata etkili bir afet olarak tanımlanmış ve onaylanmıştır. Bunun anlamı şudur: Hem 7269 sayılı Kanun hem de bununla ilgili afetlerin genel hayata etkilerine ilişkin yönetmelik gereğince yapılacak hasar tespit işlemleri sonucunda, afetten dolayı ağır ve orta derecede hasar gören konut ve iş yerleri ile bundan sonra yapılacak incelemelerde aynı oranda etkilendiği tespit edilenler de afetzede olarak tanımlanacak. Bu doğrultuda gerekli kanuni işlemler uygulanacak."