İstanbul'daki patlamaları dünya basını nasıl gördü?

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınında, Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamalardan biri eski Beleştepe olarak bilinen noktada gerçekleşti. İkinci saldırı Maçka Parkı'nda düzenlendi.

İngiliz Reuters haber ajansı, gelişmeleri CNN Türk’e dayandırarak geçti. Haberde, Beşiktaş-Bursaspor maçından yaklaşık 2 saat sonra patlamanın gerçekleştiği aktarıldı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise olay yerinden çekilen fotoğraf ve videolara atıf yaparak, yeni inşa edilen Beşiktaş Stadyumu’nun arkasından dumanların yükseldiğini yazdı. AP, tanıkların silah sesleri duyulduğu yönündeki ifadelerine de haberinde yer verdi.

Patlamanın Çevik Kuvvet otobüsünü hedef alan bir bombalı araçtan kaynaklandığı belirtildi.

BBC ise Türk medyasına ve görgü tanıklarına dayandırdığı haberini “İstanbul Beşiktaş Stadyumu’nun dışında en az bir patlama yaşandı” ifadesiyle geçti.

Rusya'nın tanınmış yayın organı Russia Today, olayı “İstanbul’da Beşiktaş Stadyumu yakınlarında iki büyük patlama yaşandı” başlığıyla duyurdu.

Haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına yer verilirken, en az 20 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail’de yayın yapan Haaretz gazetesi de Reuters’ın geçtiği haberi okurlarıyla paylaştı.