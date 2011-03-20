-İSTANBUL'DAKİ NEVRUZ KUTLAMASI SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - BDP ile bazı sivil toplum kuruluşlarınca, Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenen ''Nevruz kutlamaları'' sona erdi. Etkinlik, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP milletvekilleri Ufuk Uras ve Sebahat Tuncel'in, sahnenin önüne konulan yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki meşaleleri yakmasıyla başladı. Ardından terör örgütü ele başının gönderdiği mesaj okundu. Konuşmasına Kürtçe, katılımcıların Nevruz'unu kutlayarak başlayan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2011 Nevruzu'nun herkes açısından tarihi bir Nevruz olacağını söyledi. Bir dönemler Türkiye'de Nevruz ateşinin bile yasak olduğunu ifade eden Demirtaş, ''Ama Nevruz, Nevruz direnişçileri sayesinde kendi küllerinden, kendini yeniden yaratan bir özgürlük bayramına dönüştü. Bu nedenle bütün Ortadoğu halklarının özgürlük ve özgürleşme bayramı olarak tarihe geçecek bir Nevruz olacaktır. 2011 Nevruzu, Türkiye'de Kürt sorununun barış ve demokrasi için çözümünün de başlangıcı olmalıdır artık. 2011 yılında Türkiye'nin en temel sorunlarının artık çözülmesi gerekir. 2012'de Türkiye'nin Kürt sorunu olmayacaktır. Ya hükümet bu sese kulak verecek ya da halk özgürlük yürüyüşüyle, kendi çözümünü kendisi inşa edecek. 2011 Nevruzu, özgürlük Nevruzu'dur, çözüm Nevruzu'dur'' şeklinde konuştu. ''Eğer gerçekten bir çözüm projeleri olsa, gerçekten Demokratik Açılım konusunda ellerinde somut tek bir proje olsa çıkıp açıklarlardı ama böyle bir zihniyetleri yok'' diyen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz kimseyle pazarlık etmiyoruz. Bizim meselemiz pazarlık konusu edilemeyecek kadar değerlidir. Siz tüccar olabilirsiniz, siz her şeyi alınıp-satılır görebilirsiniz ama bizim açımızdan bir pazarlık söz konusu değildir. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin en önemli tarihi seçimini yapacağız. 2011 seçimleri bizler açısından, bir milletvekili yarışı olmayacaktır. Bizler, 'Demokratik ulus bloku etrafında birleşerek, bu ülkede biz de varız, biz çoğuz, az değiliz, elitlere karşı bizi ezmeye çalışanlara karşı Türkiye'nin en büyük gücüyüz' demek için önümüzdeki seçimler tarihi bir fırsattır. Eğer 'analar ağlamasın' diyorsa bir Başbakan, bu konuda samimiyse, o Kürt gençlerinin anası yok mu? Eğer anaların gözyaşını dindirmek konusunda samimiyseniz, neden operasyonları durdurmuyorsunuz? Eğer barış konusunda samimiyseniz, bugün İmralı'da, Öcalan'la yürüyen diyalog, bizler açısından da önemli. Bizlerin de desteklediği, bugüne kadar çağrısını yaptığı bir süreçtir. 'Bir yandan diyalog, bir yandan müzakere yürütüyoruz, öteki yandan askeri operasyon, siyasi operasyonla tasfiye politikası yürüteceğiz' diyorsanız, bunun altında kalırsınız.'' Ufuk Uras ise Nevruz Bayramı'nın herkesin yüreğini aydınlatmasını dileyerek, ''Artık barış, eşitlik, halkların kardeşliği olsun. Bu Nevruz ile yine biz barış diyoruz, onlar savaş diyor. Biz müzakere diyoruz, onlar operasyon diyor. Gelin sorunları siyaseten çözelim. Nevruz'da uzanan bu eli mutlaka sıkmalıyız, artık savaşla değil siyasetle sorunlarımızı çözmeliyiz. Buna inancımız tamdır. O yüzden bütün yurttaşlarımızı, seçimlerde demokratik blok adaylarını desteklemeye çağırıyoruz'' diye konuştu. Etkinlikte, Sebahat Tuncel de bir konuşma yaptı. -NOTLAR- Nevruz kutlamalarının yapıldığı Kazlıçeşme Meydanı'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Açık hava toplantısı nedeniyle bazı yollar, saat 10.00'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı. Mitingin sona ermesi ve katılımcıların dağılmasının ardından yollar, yeniden trafiğe açıldı. Polis bariyerlerini aşan bazı katılımcılar, konuşmalar sırasında sahneye çıkarak terör örgütü bayrağı ile terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu pankart açtılar. Platform önünde bu sırada kısa süreli arbede yaşandı. Miting alanında yıkılma tehlikesi bulunan iki caminin üzerine çıkan katılımcılar, yetkililerce uyarıldı. Alana seyyar tuvaletler kurulurken, yiyecek ve içecek stantları da açıldı. Alanın bazı kısımlarında, katılımcılar tarafından Nevruz ateşi yakıldı. Demirtaş ile Tuncel, kutlamaların ardından Kazlıçeşme Meydanı'ndan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun önüne kadar katılımcılarla birlikte yürüdü. Kutlamalar, meydanda verilen konserlerin ardından, sona erdi. -ANKARA'DA KUTLAMA- Nevruz, Başkent'te Kolej Kavşağı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Aralarında BDP ve bazı siyasi parti üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu grup, Sıhhiye Toros Sokak'ta bir araya geldi. Buradan Türkçe ve Kürtçe sloganlar atarak Kolej Kavşağı'na yürüyen grup, Kurtuluş Parkı'ndaki polis kontrolünün ardından kendileri için ayrılan alana alındı. Burada etkinliği düzenleyenler tarafından hazırlanan ortak metin Türkçe ve Kürtçe olarak okundu. Grupta ellerinde sarı, kırmızı ve yeşil renkli bezler bulunan bazı kişilerin ve çocukların, terör örgütü elebaşı lehine sloganlar attıkları gözlendi. Konuşmaların ardından Kürtçe şarkılar söylendi, Nevruz ateşi yakıldı. Gruptakilerden bazıları ateşin üzerinden atladı. Bu sırada gruptaki bir kişi, elindeki 5 lirayı gazetecilere göstererek ateşe attı. Bir başka kişi ise buna tepki göstererek bir bölümü yanan parayı ateşten aldı. Etkinlik nedeniyle güvenlik güçleri yoğun önlemler aldı. Kolej Kavşağı'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, metro istasyonunun Kolej durağı yolcu giriş ve çıkışına kapatıldı. -HAKKARİ'DE İZİNSİZ GÖSTERİ- BDP'nin düzenlediği nevruz etkinliğinin ardından izinsiz gösteri yapan, polise taşla saldıran gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Hakkari'nin Mezran Mahallesi'nde BDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinin ardından, aralarında BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ve parti yöneticilerinin de bulunduğu grup, kent merkezi Bulvar Caddesi'ndeki parti binasına yürüdü. Çarşı merkezinde oturma eylemi yapan grup, güvenlik önlemi alan polise taşla saldırdı. Polisin gaz bombasıyla müdahale ettiği olaylarda ara sokaklara kaçan göstericiler, buradaki eylemlerini sürdürüyor. Polis, kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi aldı. -İZMİR'DE GERGİNLİK- İzmir'deki Nevruz kutlamalarında bir grup, arkadaşlarının gözaltına alındığı gerekçesiyle polise taş attı. Gündoğdu Meydanı'nda devam eden kutlamalar sırasında, bir grup arkadaşlarının gözaltına alındığını öne sürerek, polisle tartıştı. Polis müdürleri söz konusu kişinin kimlik kontrolü yapıldıktan sonra bırakıldığını belirtirken, gruptakiler arkadaşlarının alana getirilmesini talep etti. Tartışma sırasında gruptakilerden bazıları polise taş attı. Organizasyon düzenleme komitesinde yer alanların çabalarıyla gerginliğin sona ermesi sağlandı. -ADANA'DA DA GERGİNLİK- Adana'da BDP ile bazı sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen nevruz etkinliğinin ardından terör örgütü PKK lehine slogan atan kişiler, otobüs durağı ile halk otobüsünün camlarını kırdı. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nun yanındaki park alanında nevruz dolayısıyla düzenlenen açık hava etkinliğinin ardından dağılan gruptan bazıları Fuzuli Caddesi'nde Türk bayrağı asılı bir ev ile bir polis aracına taş attı. Grupta bulunanlardan bazıları terör örgütü PKK lehine slogan attı. Grubun yürüyüş güzergahında olan Seyhan Kaymakamlığı, AK Parti İl Başkanlığı, AK Parti Seyhan ilçe binası, Atatürk Evi Müzesi'nin önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Gruptakilerden bazıları taş atarak bir otobüs durağı ile halk otobüsünün camlarını kırdı. -8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde nevruz etkinliğinin ardından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan, polise taş atan ve çöp konteynerlerini ateşe veren 8 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, BDP İlçe Başkanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Şırnak Mahallesi'nde sabah başlayan, mahalli sanatçıların konser verdiği etkinlik, öğleden sonra sona erdi. Tertip komitesinin uyarısının ardından, etkinliğe katılanlar gruplar dağılmaya başladı. Karacadağ Caddesi'ne doğru ilerleyerek terör örgütü PKK ve elebaşı lehine slogan atan, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu grup, kendilerini uyaran polis ekiplerine taş atmaya başladı. Polis ekipleri, çöp konteynerlerini ateşe veren gruba basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan göstericilerden 8'i gözaltına alındı. Olay sırasında park halindeki bazı otomobillerin camlarında hasar meydana geldi.