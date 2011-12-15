İstanbul'daki motorin ve benzinin ilave ÖTV'si kalkıyor

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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansının giderlerini finanse etmek üzere iİstanbul’daki motorin ve benzin üzerine ilave bir ÖTV getirildiğini hatırlatarak, “Ben bu ÖTV’nin devam etmesini doğru bulmuyorum. Bunun kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Bu çerçevede arkadaşlarımızla görüştük. Gerekli düzenlemeyi inşallah Meclis’e getireceğiz” dedi.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda, 2012 Bütçe Kanunu Tasarısı’nda 4. madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Maliye Bakanı, şöyle dedi:“İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansının giderlerini finanse etmek üzere ilave bir ÖTV İstanbul’daki motorin ve benzin üzerine ilave bir ÖTV getirilmişti. Ben bu ÖTV’nin devam etmesini doğru bulmuyorum. Bunun kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Bu çerçevede arkadaşlarımızla görüştük. Gerekli düzenlemeyi inşallah Meclis’e getireceğiz.”