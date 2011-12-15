T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İstanbul'daki motorin ve benzinin ilave ÖTV'si kalkıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı için İstanbul'daki motorin

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı için İstanbul'daki motorin ve benzin fiyatlarına ilave edilen ÖTV'nin kaldırılabileceğini açıkladı. 

İstanbul'daki motorin ve benzinin ilave ÖTV'si kalkıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansının giderlerini finanse etmek üzere iİstanbul’daki motorin ve benzin üzerine ilave bir ÖTV getirildiğini hatırlatarak, “Ben bu ÖTV’nin devam etmesini doğru bulmuyorum. Bunun kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Bu çerçevede arkadaşlarımızla görüştük. Gerekli düzenlemeyi inşallah Meclis’e getireceğiz” dedi. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda, 2012 Bütçe Kanunu Tasarısı’nda 4. madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Maliye Bakanı, şöyle dedi:

“İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansının giderlerini finanse etmek üzere ilave bir ÖTV İstanbul’daki motorin ve benzin üzerine ilave bir ÖTV getirilmişti. Ben bu ÖTV’nin devam etmesini doğru bulmuyorum. Bunun kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Bu çerçevede arkadaşlarımızla görüştük. Gerekli düzenlemeyi inşallah Meclis’e getireceğiz.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24