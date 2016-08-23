İstanbul'daki kokoreççide silahlı çatışma; iki müşteri hayatını kaybetti

Büyükçekmece’de bir kokoreççinin sahipleriyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 müşteri hayatını kaybetti. Kokoreççinin sahibi ve kardeş oldukları öğrenilen 2 şüpheli kayıplara karıştı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Soner Hasırcıoğlu'nun haberine göre, olay Büyükçekmece, Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 01:00 sıralarında Selçuk Çesil ve Turgay Karataş cadde üzerinde bulunan kokoreççi müşteri olarak geldi. Bir süre sonra Çesil ve Karataş işyeri sahibi ve kardeş oldukları öğrenilen Şükrü T. ve Cihangir T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İşyerinde çıkan sözlü kavganın büyümesi üzerine her iki taraf da silah çıkararak birbirlerine ateş etmeye başladı. İşyeri sahibi Şükrü T.’nin silahından çıkan kurşunlar Selçuk Çesil ve Turgay Karataş’a isabet etti. Ağır yaralanan iki kişi çevredeki vatandaşların araçlarıyla Büyükçekmece Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Selçuk Çesil ve Turgay Karataş hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından, kısa sürede olay yerine gelen polisler çevrede önlem aldı. Bu sırada hayatını kaybedenlerin yakınları ise olayı duyar duymaz olay yerine geldi. Selçuk Çesil ve Turgay Karataş’ın yakınları daha sonra olay yerinden gözyaşları içinde ayrılarak hastaneye gitti.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı

Olay sonrası hayatını kaybeden Selçuk Çesil ve Turgay Karataş’ın silahından çıkan kurşunlar sonucunda Cihangir T.’nin elinden yaralandığı öğrenildi. İşyeri sahibi Şükrü T. ile kardeş oldukları öğrenilen Cihangir T. araçlarına binerek kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerde geniş çaplı inceleme ve çalışma yaptıktan sonra, iki kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası çevrede yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sürekli devriye gezdiği görüldü. Ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.