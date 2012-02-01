-İstanbul'daki kar yağışı sürüyor İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - İstanbul'daki yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, bazı metrobüs seferlerinde aksamalar oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte dün saat 21.30 civarı kuvvetlenen ve durmaksızın yağan karın, mevcut kar kalınlıklarının 8 ile 25 santimetre arasında artmasına yol açtığı bildirildi. Açıklamada, sabaha karşı tipi şekline dönüşen kar yağışının kent genelinde etkili olduğu, kar yağışı öncesi ve yağış süresince tüm ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldığı, ancak tipi şeklinde yağan karın açılan yolların tekrar kapanmasına neden olduğu kaydedildi. Açıklamada, yoğun tipinin sabah saatlerinde Avcılar, Beylikdüzü, Sefaköy, Küçükçekmece, İkitelli, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Başakşehir ve Bahçelievler bölgelerinde çok etkili olduğu ifade edilerek, kar kalınlığının Eyüp, Aksaray ve Beşiktaş'ta 15 santimetre, Şile, Silivri ve Bağcılar'da 20 santimetre, Bakırköy ve Bayrampaşa'da 25 santimetre, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Maltepe ve Ümraniye'de 28 santimetre, Kartal, Beykoz ve Kayışdağ'ında 38 santimetre, Uğur Mumcu, Kurtköy, Çekmeköy, Çavuşbaşı, Hadımköy ve Arnavutköy'de 47 santimetreye ulaştığı bildirildi. Ana arterlerde 2 bin 406 personel, 870 araç ile karla mücadele çalışmalarının sürdürdüğü belirtilen açıklamada, son 24 saatte 10 bin 251 ton tuz, 277 ton solüsyon kullanıldığı ve Metin Oktay Spor Salonu ve otellerde 376 evsiz vatandaşın misafir edildiği kaydedildi. Açıklamada, meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle de trafik sıkışıklığının meydana geldiği ifade edildi. Bu arada, kentteki yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, bazı metrobüs seferlerinde aksamalar oluştu. Trafik sıkışıklığı nedeniyle bazı vatandaşların araçlarından inerek, ulaşımlarını metrobüsle sağlamaya çalıştıkları görüldü.