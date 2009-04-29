İstanbul'daki hücre evlerinden cephane çıktı

PKK kamplarında eğitim

Gül’e suikast girişimi

Ergenekon kitabı yazdı

Kalaşnikoflu, laptoplu pozlar

Gurbetçi bir ailenin oğlu

Delil fotoğraf

Polis, önceki gün Devrimci Karargâh Örgütü’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Kadıköy’de 4, Ataşehir’de 1, Kağıthane’de 1, Üsküdar’da 3, Ümraniye’de 1, Şişli’de 2, Eyüp’te 2, Kartal’da 2 hücre evine baskın yaptı. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasındaki Özgür D. ile Fatih A.’nın yasadışı örgütün bombacısı olduğu ileri sürüldü.Milliyet’in haberine göre; örgütün askeri kanat sorumlusu oldukları belirtilen Özgür D.’nin 1. Ordu Komutanlığı’na yönelik havan saldırısında, Fatih A.’nın ise AKP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik bombalı eylemde görev aldığı öne sürüldü. Örgüte üye 6 kişinin PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarında eğitim gördüğü iddia edildi.Başka operasyonlarda gözaltına alınan bazı PKK’lıların verdikleri ifadelerde, 6 kişinin kamplara gelip eğitim aldığını söyledikleri belirtildi. Bu 6 kişi içinde gözaltındaki zanlılardan Özgür D., Fatih A. ve Cemal Bozkurt’un yer aldığı ileri sürüldü. Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:4 kalaşnikof ve 15’den fazla şarjör, 6 ruhsatsız tabanca ile 12 şarjör-103 mermi, 3 el bombası, 40 elektrikli fünye, 1890 gram A4 patlayıcı, 1 kama, 8 sahte nüfus cüzdanı, 1 sahte SSK kartı, 2’si Filistin kimliğiyle hazırlanmış 3 pasaport, 4 telsiz, bomba yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve düzenek.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de örgütün hedefi olmaktan son anda kurtulduğu ileri sürüldü. Örgütün, 1. Ordu Komutanlığı, AKP İstanbul İl Başkanlığı ve Bank Pozitif adlı finans kurumuna yönelik bombalı saldırıların yanı sıra Karacaahmet Mezarlığı’nda geçen ağustosta bulunan “termos bomba” düzeneğiyle Gül’ü hedef aldığı iddia edildi. Gül’ün, dünürü Abdullah Sarımermer’in cenaze töreni için geldiği mezarlıktaki törenden bir gün sonra aynı yerde termos bomba bulunmuştu. Polis, bu bombanın Gül’e yönelik eylemde kullanılacağını değerlendirmişti.Gözaltına alınanlar arasında bulunan Mehmet Y.’nin, Devrimci Karargâh Örgütü’nün Türkiye sorumlusu ve kuramcısı olduğu iddia edildi.Mehmet Y.’nin Devrimci Hareket Yayınları’ndan çıkan Ergenekon operasyonunu eleştiren “Ergenekon nedir, ne değildir?“ adlı kitabı kaleme alan kişi olduğu ileri sürüldü.Bostancı’daki hücre evinde teslim olmayı reddedip ölene kadar polisle çatışan Orhan Yılmazkaya’nın fotoğraf ve görüntüleri, dün Yasadışı Devrimci Karargâh örgütünün internet sitesinde yayımlandı.Kuzey Irak’ta çekildiği tahmin edilen görüntülerden birinde Yılmazkaya’nın elinde kalaşnikof marka otomatik tüfek bulunuyor. Yüksek bir tepeye yerleştirilmiş uçaksavarın üzerinde poz veren Yılmazkaya’nın bazı fotoğraflarındaki dizüstü bilgisayar dikkat çekiyor. Fotoğrafların yanı sıra Yılmazkaya’yı eğitim yaparken gösteren kamera görüntüleri de yine örgütün internet sitesinde yer alıyor. Bu görüntülerde ise, Yılmazkaya RPG 7 roketatar ve havan topu kullanıyor. Öte yandan sitede “komutan” olarak tanıtılan Yılmazkaya’dan Devrimci Karargâh Merkez Komuta Grubu üyesi olarak bahsediliyor.Yılmazkaya, Çanakkale Bayramiç ilçesine kayıtlı. 1970 Almanya doğumlu olan Yılmazkaya’nın ailesi yıllarca Almanya’da işçi olarak çalıştı. Aile Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra Beşiktaş’a yerleşti. Yılmazkaya, 1987’de Kabataş Erkek Lisesi’ni, 1994’te ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl Sosyalist İktidar Partisi’ne (SİP) katıldığı belirtilen Yalçınkaya’nın 1999’da partiden ihraç edildiği öğrenildi.Bir gazetede ve çeşitli siyasi dergilerde çalışan Yılmazkaya’nın yaptığı ilginç işlerden biri de Türk hamamları üzerine bir kitap yazması. Yılmazkaya’nın 2002’da Çitlembik Yayınları’ndan çıkan “Aydınlık Kubbenin Altındaki Sıcaklık: Türk Hamamı” isimli kitabında, Türk hamam kültürü, gelenekleri ve ilginç ritüelleri anlatılıyor. Yılmazkaya’nın, kitabının tanıtım galasını Galatasaray Hamamı’nda yaptığı ortaya çıktı. Yılmazkaya, tanıtım gecesi gazeteci Cüneyt Özdemir’le yaptığı röportajda, kitabı yazmasının sebebini şöyle açıklıyor:“Bu konuda bir eksiklik olduğunu tespit etmişler. İşin garip olan yanı şu, Türk okurlardan çok yabancı okurlar, turistler soruyorlardı, ‘böyle bir kitap yok mu?’ diye...”Yılmazkaya’nın orak çekiçli bayrak önünde çektirdiği bir fotoğrafında “Şehit Ongan Müfrezesi” yazıyor. Devrimci Karargâh örgütü, üstlendikleri 1. Ordu Komutanlığı saldırısını “Şehit Ongan Müfrezesi”nin gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bu fotoğraf, Yılmazkaya’nın bu sözde müfrezede olduğunu gösteriyor. Örgütün “müfreze”ye adını verdiği “Bülent Ramazan Ongan”, 1980 sonrası İstanbul Borsası’na yönelik bombalı eylemde hayatını kaybetmişti.Bu arada Yılmazkaya’nın Adli Tıp Kurumu’ndaki cesedini almak için hiçbir yakını gelmedi.