İstanbul'daki hafriyat kamyonlarıyla ilgili rüşvet operasyonu; 10 polis tutuklandı!

İstanbul’da pek çok kazada ölüme neden olan hafriyat kamyonlarıyla ilgili operasyon yapıldı. 8 hafriyat firmasından rüşvet aldıkları iddia edilen biri komiser yardımcısı 10 polis ile 4 firma yetkilisi tutuklandı. Polislerin, 8 hafriyat firmasına ait kamyonların fazla yük taşımasına ve brandasız yola çıkmasına izin verdiği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, trafik polislerinin, İstanbul Ayazağa, Maslak, Büyükdere ve Cendere bölgelerinde hafriyat taşıma işi yapan kamyonlardan rüşvet aldıkları ihbarları gelmesi üzerine, savcılığın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti. 6 ay önce başlatılan soruşturmayı Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptı. İddialarla ilgili bazı firma sahiplerine yönelik teknik ve fiziki takip yapılmaya başlandı. Takiplerde hafriyat taşıyan kamyonların gelip gittiği istikametlerde görev yapan polis memurları tek tek tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre biri komiser yardımcısı olmak üzere 10 trafik polisinin, 8 hafriyat firması sahibiyle yüz yüze görüşmeler yaptıkları belirlendi. Trafik polisleri ile firma sahiplerinin yol istikametinde bir benzin istasyonunda yaptıkları görüşme fiziki takibe takıldı ve bu görüşme kamerayla kaydedildi. İddialara göre, bu görüşmeler teknik takibe takılmamak için yüz yüze yapıldı ve firma yetkilileri polislere rüşvet erdi.

Görüşmeler dosyada

İddialara göre, trafik polisleri, bu görüşmelerden sonra 8 hafriyat firmasına ait kamyonların fazla yük taşımasına ve brandasız yola çıkmasına izin verdi. Bazı firma yetkililerin, fazla yük taşıyan hafriyat kamyonu şoförleriyle yaptıkları cep telefon görüşmeleri de dosyaya delil olarak konuldu. Bazı görüşmelerde, firma yetkilisinin fazla yük taşıyan şoföre “Polisi hallettim, sen geçersin” şeklinde verdiği bilgi de dosyada yer alıyor. Şüpheli polislerin tonaj aşımı yapan hafriyat kamyonlarına rüşvet karşılığı göz yumduklarının görülmesi üzerine düğmeye basıldı. Elde edilen delillerin ardından operasyon düzenlendi. Biri komiser yardımcısı 10 polis ile 4 hafriyat şirketi sahibi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Hafriyat şirketi sahiplerine yapılan telefon ve yüz yüze görüşmeleri soruldu. Rüşvet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 patron, görüşmeleri hatırlamadıklarını iddia etti.

14 kişi tutuklandı

Soruşturmanın ardından 10’u polis 14 kişi adliyeye gönderildi. Rüşvet ilişkileri tespit edilen 10 polis ile rüşvet veren 4 patron, kaçma ve delil karartma ihtimalleri de göz önünde bulundurularak tutuklandı. Olayla ilgili 4 hafriyat şirketi sahibi daha aranıyor.