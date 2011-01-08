İstanbul'daki fuhuş operasyonunda mankenler gözaltında

T24 - İstanbul polisi 7 ay süren telefon dinlemesinin ardından bu sabaha karşı 10 ayrı ilçede 60 ayrı yere yaptığı eş zamanlı baskınlarda aralarında manken, fotomodel ve dansöz, radyo DJ’lerinin de bulunduğu kadınları ile bu kadınları erkeklere pazarlayan 52 kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan kişiler arasında manken Didem E.’nin de bulunduğu belirtildi. Operasyonda çete üyelerinin lüks otellerde geceliği 10 bin dolara varan fiyatlara kadın pazarladıkları belirlendi. Çetenin liderinin 2006 yılında yine mankenlerin adının karıştığı fuhuş çetesi operasyonunda gözaltına alınan D. D. olduğu belirtildi.

Ahlak Büro Amirliği’nin düzenlediği operasyon bugün saat 05.00 sıralarında başlatıldı. Operasyona, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde çalışan 200 polis katıldı. Daha önceden belirlenen 60 yere eş zamanlı yapılan baskınlarda 25’i kadın pazarlayan 27’si de para karşılığı fuhuş yapan olmak üzere toplam 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın satıcıları ve fuhuş yaptırılan kadınlar, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındılar. Fuhuş çetesinin yönetim kadrosunda D. D.’nin yardımcılığını yapan D. E., N. D., N. M., H. K. C. Ç., C. G.’nin gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenildi.



Ünlü isimler var

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar arasında manken D. E.’nin yanı sıra bir müzik kanalında daha önceden DJ’lik yapan A. E. K., fotomodel E. Ş, R. K., P. K., H. P.’nin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan operasyon sırasında erkeklerle fuhuş yaptıkları iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Eda takma isimli H. Y.’nin geçen Haziran’da evine yapılan baskında bayılıp hastaneye kaldırılmasıyla gündeme geldiği belirtildi. H. Y. o zaman "İlk defa fuhuş yapmaya kalktım yakalandım" demişti.

Polis zanlılarla ilgili yaptığı telefon konuşmalarında liderliğini D. D.’nin yaptığı şebekenin işadamlarına oldukça yüksek fiyatlarla kadın pazarladığını ortaya çıkardı. Telefon konuşmalarında müşterileri ile sıkı bir pazarlık sonucu anlaştığı öğrenilen D. D.’nin geceliği 2 bin liradan 10 bin liraya kadar değişen fiyatlarda 5 yıldızlı otellere kadın gönderdiği belirtildi.



Müşteri listesi inceleniyor

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği yetkilileri, bastıkları lüks evlerde yaptıkları aramalarda şebekenin müşteri listesini de ele geçirdi. Fuhuş çetesinin düzenli olarak kayıt tutarak kime kaç paradan hangi kadının gönderildiğini ajandalara kayıt ettiği öğrenildi. Polis ünlü işadamlarının da bulunduğu bu listenin incelendiğini, gerektiği takdirde bu kişilerin ifadelerine başvurulabileceğini söyledi. Yetkililer şebeke elemanları ile sorgulamanın sürdüğünü belirttiler.



