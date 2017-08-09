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'İstanbul'daki emniyet müdürlerinin imamı' olduğu iddia edilen kişi yakalandı

Necmettin Girgin, Ağrı'da yapılan kimlik kontrolünde yakalandı

09 Ağustos 2017 02:28

‘FETÖ’nün "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu öne sürülen Necmettin Girgin, Ağrı'da yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta Hamur ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan Girgin gözaltına alındı. 

Yapılan araştırma sonucu Girgin'in, ‘FETÖ’nün "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu belirlendi. 
Girgin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

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