İstanbul'daki Büyük Barış Yürüyüşü yasaklandı

İstanbul Valiliği, yarın yapılacak 'Büyük Barış Yürüyüşü'nü yasakladı. Yürüyüş, "kamu güvenliği ve esenliğinin bozulmaması, bölgedeki yoğun trafik seyrinin engellenerek vatandaşlarımızın karşı karşıya kalacağı mağduriyetlerin önlenmesi" gerekçesiyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan yürüyüş ve toplanma çağrılarına ilişkin olarak başta HDP İstanbul İl Başkanlığı olmak üzere siyasi partiler, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından; 26.07.2015 Pazar Günü saat 16:00'da, Beyoğlu ilçesi Tepebaşından Aksaray Metro Meydanına kadar yürüyüş ve akabinde basın açıklaması düzenleme talebi 24.07.2015 tarihli dilekçe ile Valiliğimize iletilmiştir. Tarafımıza yapılan başvuru 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre belirlenen usullere uymamakla birlikte, ilimizde bu kanuna göre Avrupa Yakası ve Anadolu Yakasında dörder adet olmak üzere toplam sekiz adet gösteri yürüyüşü ve açık yer toplantıları düzenlenebilecek alan belirlenmiş ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Yürüyüş tertip edilmek üzere Valiliğimizden talep edilen Beyoğlu Tepebaşı ile Aksaray Metro Meydanı arası, 2015 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri alanları içerisinde yer almamaktadır.

Ayrıca ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olayları nedeniyle provokatif eylemlere mahal verilebileceğinden, ilimizde başta eyleme katılacak vatandaşlarımızın güvenliği olmak üzere halkımızın güvenliğinin tehlikeye düşmemesi, kamu güvenliği ve esenliğinin bozulmaması, bölgedeki yoğun trafik seyrinin engellenerek vatandaşlarımızın karşı karşıya kalacağı mağduriyetlerin önlenmesi gerekçeleriyle talep uygun görülmemiştir. Değişik gerekçeler bahane edilerek, yasaların müsaade etmediği alanlarda kanun dışı gösteri ve toplantılara katılma yönünde yapılan çağrılara halkımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da itibar etmeyeceğine inanıyoruz.

Bu vesileyle terör saldırılarında şehit olan asker ve polislerimiz ile hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet , kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.