Barış Yürüyüşü yasağından 14 gün sonra İstanbul'da Barış Mitingi

Çatışmasızlık sürecinin sona ermesinin ardından Barış Bloku tarafından organize edilen Barış Mitingi, Bakırköy Halk Pazarı’nda toplandı.

DHA’da yer alan habere göre, saat 16.00 sıralarında miting alanına gelen katılımcılar, arama noktalarında arandıktan sonra alana alındı. Katılımcılar, sıcak hava nedeniyle duvar diplerini ve ağaç altlarını tercih etti.

Miting sebebiyle İncirli’den ve Marmara Forum yanından İsmail Erez Bulvarı trafiğe kapatıldı. Bulvar üzerinde polis araçları ve TOMA’lar beklerken, Bakırköy Adalet Sarayı’nın çatısında, alanı gören yerde özel harekât ekiplerinin görev yaptığı görüldü.

Açılış konuşmasını yapan Barış Bloku sözcüsü Gençay Gürsoy, “Hepimiz güvercin tedirginliği içindeyiz. Seçimlerden yenilgiyle çıkan AKP ve saray halka savaş açmıştır” dedi.

Valilik yasaklamıştı

Barış Bloku, Suruç katliamının ardından "AKP'nin savaş politikalarına ve IŞİD'e karşı" sloganıyla 26 Temmuz'da yapılması planlanan Büyük Barış Yürüyüşü için çağrı yapmıştı. Ancak İstanbul Valiliği tarafından getirilen yasak nedeniyle, yürüyüş iptal edilmiş, yerine Aksaray'da basın açıklaması yapılmıştı.