İSTANBUL'DAKİ ANA DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI'NDA BİR TAHLİYE KARARI...

*Dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk\'ün tahliyesine karar verildi.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 13. duruşması sona erdi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusunun karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada bütün gün tanıklar dinlendi. Duruşmada dinlenen 5 tanık da sanık Erdal Öztürk\'ün darbe teşebbüsüne bir iştirakının olmadığını belirtti. Tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı. Mahkeme heyeti dava sonunda davanın tutuklu sanıklarından Erdal Öztürk\'ün tahliyesine hükmetti. Diğer 14 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

