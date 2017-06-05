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İstanbul'daki 'ana darbe davası' 21 Ağustos'a ertelendi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde geçen hafta 4 gün süren davaya ilişkin ara kararını verdi

05 Haziran 2017 19:16

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 1 numaralı sanık Fetullah Gülen, 6 eski general ve 17 eski subayın yargılandığı İstanbul'daki ana darbe davasının bir sonraki duruşması 21 Ağustos'a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde geçen hafta 4 gün süren davaya ilişkin ara kararını verdi.

Sanıkların tahliyeye yönelik taleplerini reddeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın, 21, 22, 23, 24 ve 25 Ağustos'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Silivri'de geçen hafta 4 gün süren duruşmalarda, eski 3. Kolordu Komutanı korgeneral Erdal Öztürk, darbe gecesi yayımlanan atama listesinde İstanbul Valisi olarak görevlendirilen eski Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Fethi Alpay, eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski 1. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Yüksel Durak, eski 23. Alay Komutanı kurmay albay Ömer Faruk Özköse, eski 47. Motorize Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Sadık Cebeci savunmalarını yapmıştı.

Cuma günü görülen son duruşmada, tutuklu sanıklardan eski tuğgeneral Fethi Alpay'ın savunmasının alınmasının ardından talepleri alan mahkeme heyeti başkanı, ara kararın bilahare açıklanacağını belirterek, duruşmayı ertelemişti.

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