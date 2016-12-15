İstanbul'daki aktarlardan alınan 60 bitkiyi inceleyen akademisyen: Muhtemelen kanserojenler!

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü öğretim görevlisi Şaduman Karaca, 20 öğrencisinden, derste kullanılmak üzere tıbbi bitki istedi. Laboratuvarda bitki yağları ve tentür hazırlayacaklardı. İstanbul’un değişik semtlerindeki aktarları dolaşan öğrenciler, 60 çeşit bitkiyi laboratuvara getirdiler. Ancak, ilaç elde etmeye yarayacak tek bir bitki bulamadılar.

Habertürk'te yer alan habere göre; Karaca, “Bitkilerin hiçbiri doğru ambalaj ile sunulmamış. Bazı bitkiler pislik içinde ve kullanılamayacak haldeydi. Bazıları doğru bitki değildi, yani tıbbi kullanımı olmayan bitkilerdi. Bazıları yanlış zamanda toplanmış, etken madde açısından değeri yoktu. Bitkilerin hepsi güneşte kurutulmuş, muhtemelen kanserojen durumdaydı” dedi. Karaca yetkilileri şu çağrıyı yaptı: “Lütfen bir şeyler yapalım, bu durumu düzeltelim, halkı tedavi ediyoruz diye daha fazla hasta etmeyelim"