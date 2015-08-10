İstanbul'daki 7 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A. Ş., 11 Ağustos Salı günü, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Maltepe'nin bazı mahallelerinde elektik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, Tuzla'da 09.00-14.00'de Evliya Çelebi Mahallesi, Paksoy, Eşref, Kurşunlu, Özen, Ensar, Mehmet Akif, Öncü, Genç Osman, Hatboyu, Süleyman Hilmi Tunahan, Feraset, Hacı Bayram Veli, Güldere, Mavi, Ulukent, Peker, İhtişam, Sefa, Akgül, Banu, Lalegül, Ümmet ve Doğukan sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Ümraniye'de ise 12.00-14.00'te Aşağı Dudullu Mahallesi, Saraybosna, Bostan, Dersaadet, Çoban Çeşme, Bulut, Suna sokaklar, 10.30-12.00'de Huzur Mahallesi, Çoban Çeşme, Arif, Nadide, Çamlıca, Tosya, Cengiz, Vakar, Özgün, Adem Yavuzeski, Üsküdar Yolu, Gazanfer Bilge Esenlik sokakları, 14.00-15.00'te, Necip Fazıl Mahallesi, Hamza Yerlikaya, Pamukkale, Balcı, Beşparmak, Mina, Ulus, Günbatımı, Elvan sokakları, 09.00-10.30'da, Aşağı Dudullu Mahallesi, Şahinler, Gökhan, Cami, Tekinsoy, Bengisu, Hacı Hasanefendi, Mihriban, Kevser sokaklarında enerji kesintisi yapılacak.

Üsküdar'da da 08.00-18.00'de, Altunizade Mahallesi, Kalfa Çeşmesi ve Atıfbey sokak, Beykoz'da 09.00-16.00'da, Mahmut Şevketpaşa Mahallesi, Derecik Çıkmazı, Yeşilvadi, Okul, Çeşme, Koru, Beykoz, Alibahadırriva, Köyiçi, Ali Bahadır ve Cumhuriyet sokakları, Çekmeköy'de ise 09.30-15.00'te, Taşdelen Mahallesi 19 Mayıs Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe'de de 13.00-17.00'de, Kemal Türkler Mahallesi, Sümer, Osman Hamdi, Gülnaz, Cemalbey sokakları, 09.00-13.00'te, Atatürk Mahallesi, Saat, Küpe, Sempati, Şafak, Zara, Pervane, Deniz Aykut sokakları, Maltepe'de 09.00-14.00'de, İdealtepe Mahallesi, Tuba, Kağan, Kaya, Cenk, Küçük Tur Yolu, Kayın, Kestane, Dar, Büyük Tur Yolu, Rıfkı Tongsir, Gürgen, Kartopu, Cuma, Kamelya, Sümer, Beyaz Köşk, Dişbudak, Kooperatif, Belleten, Öğrenci, Panorama, Öğretmenler, Sağlık, Avcılar, Bağdat sokaklarına elektrik verilemeyecek.