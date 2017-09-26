İstanbul'daki "Ana darbe girişimi" davası (2)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) TERÖR Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşmasında eski Kara Kuvvetleri Komutanlıgı Kurumsal Dönüs?üm S?ube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli savunmasını yapıyor.

SANIK DÜZENLİ DAVALARININ BİRLŞETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Savunmasını yapan sanık Muzaffer Düzenli, Akıncı Davası\'nın da aralarında bulunduğu 3 farklı FETÖ/PDY Davası\'nda sanık olduğunu, bu davalarının birleştirilmesini talep etti. “Bir suçtan 3 dava olmazö diyen sanık Düzenli, “Türk Adaletine güveniyorum\" diye konuştu.

“İDDİA DEĞİL, İFTİRA\"

Hakkındaki iddianameyi eleştiren ve “İddia değil, iftira\" diyen sanık Düzenli, gözaltına alındığında ve yargılandığı davalarda hak ve hukuk ihlalleri ile karşı karşıya kaldığını savundu ve yaşadığı hak ihlalleri maddeler halinde sıraladı.

“HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ VE YÖNETİCİ DEĞİLİM\"

Sanık Düzenli, “1993 yılında Kara Harp Okulu Mezunuyum. Herhangi bir terör örgütü üyesi ve yöneticisi değilim. 23 yıllık meslek hayatım boyunca dağda, taşta, soğukta, sıcakta hayatımızı ortaya koydum. \'Görevimi en iyi şekilde nasıl yapabilirim\' benim en temel motivasyonumdu\" dedi.

“TSK YÖNETİME EL KOYACAK, SENİ DE ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ\"

15 Temmuz\'dan birkaç gün önce Akıncı Hava Üssüne iş yemeğine davet edildiğini ve o gün Akıncı Üssü\'ne gittiğini savunan sanık Düzenli şunları anlattı: “Mesaiden ayrılmadan amirimden müsaade aldım. Sivil kıyafetlerimi giydim ve özel aracımla Akıncı Üssüne saat 19.30\'da geldim. Burada bir araç bana eşlik etti bir binanın önüne getirildim. Burası FİLO binasıymış. Bina girişinde tam teçhizatlı 3-4 kişi gördüm. Beni küçük bir odaya aldılar. Bana \'TSK yönetime el koyacak, seni de aramızda görmek isteriz, teklifi kabul edersen karşılığını alırsın\' dediler. Ben de çekincelerimi söyledim ve 1-2 gün düşünmek istediğimi dile getirdim. Onlarda bileklerime plastik kelepçe taktılar, telefonumu da alıp kapıyı üzerime kitlediler. 16 Temmuz sabahına kadar odada tek başıma gözaltında tutuldum. Sabah saat 09.30 civarında seslendim ve biri gelip kapıyı açtı. Ben polislerin yanına gittim. Ama gözaltına alındım. Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece kimseye emir ve talimat vermedim. Kimseye yardım da etmedim. Kanunda konusu suç olan hiçbir eyleme iştirak etmedim\"

“WHATSAPP YAZIŞMALARI ŞAHSIMA AİT DEĞİLDİR\"

Düzenli, 15 Temmuz darbe gecesi İstanbul\'da “Yurtta Sulh Biziz\" başlığıyla oluşturulan WhatsApp grubunda yazılan mesajların şahsına ait olmadığını savundu. Sanık Düzenli, “Yazışmalarım olmamıştır. Bu iddiaları ve ithamları kabul etmiyorum. Whatsapp grubuna numaram iradem dışında eklenmiştir. Yazışmaların benim kullandığım hat ve telefon üzerinden yapıldığına dair teknik bilirkişi raporu talep ediyorum. Mahkemenin WhatsApp şirketinden yazışmaların bana ait olduğuna dair raporun talep etmesini istiyorum. Bu yazışmalar gerçekse Akıncılar\'da telefonuma el koyanlar tarafından yazılmış ve tanınırlığım da istismar edilmiştir. Bu sayede darbe gecesi bazı kişiler yönlendirilmiş olabilir. Ya da bilgi sistemleri ve teknolojilerin teknik olanaklarını kullanan karanlık kişiler bu yazışmaları bana ait hattı kendi sistemleri üzerinden gerçekleştirmiş olabilir. Whatsapp büyük oyunun küçük argümanı olmuştur\" diye konuştu.

“ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM\"

Sanık Düzenli Terör örgütü FETÖ üyesi olmadığını belirterek, örgüt üyesi olması halinde bunların kullandığı kriptolu haberleşme programını kullanacağını savundu.

“TEZGAHIN İÇİNE ÇEKİLDİM\"

Kendilerine kumpas kurulduğunu, WhatsApp yazışmalarıyla birçok askerin ismi ve mesajların açık açık yazılarak bu kumpasın içine çekildiğini savunan sanık Düzenli, “Şahsım hedef gösterildi. Tezgahın içine çekildim. Gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum\" diye konuştu.

“KATILDIĞIM TOPLANTILAR DARBE TOPLANTILARI DEĞİLDİR\"

15 Temmuz öncesinde yapılan toplantılara değinen sanık Düzenli, “Katıldığım toplantılar darbe toplantıları değildir. Toplantılar görüş alışverişi ve kurumsal farkındalık amacıyla yapılan toplantılardır\" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE WHATSAPP YAZIŞMALARI ŞÖYLE YER ALDI

Muzaffer Düzenli\'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde “Yurt\'ta Sulh Biziz\" isimli Whatsapp haberleşme programından yazdığı iddia edilen mesajların bazıları iddianamede şöyle yer alıyor:

22.43 :Köprüler açılsın. Polisler geçmesin

22:46: Atatürk havaalanında zırhlı araç var mı, yoksa ivedi gönderelim

22:58: Bayrampaşadan kesinlikle polis çıkmayacak

22:59: AKP TEŞKİLATLARINI DURDURUN NE GEREKİYORSA

23:01: TÜM ZIRHLI UNSURLAR SAHAYA İNSİN

23:42: Yollarda sadece müzahir unsurları durdurun. Bir de emniyeti

23:44: kulübüne müdahale lazım. Generaller var.derdest edilecek.

23:48: de: Arkadaşlar Moda deniz kulübünde Hava kuvvet k. Abidin Ünal var. Buraya müdahale lazım.

00:11: ASKERİ KUVVETLERE KARŞI SİVİL KALKIŞMALARA SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLECEK.

00:12: MÜZAHİR YAYIN ORGANLARI SUSTURULACAK

00:20: TOPLANAN KİTLELERE VE ASKERİ KUVVETLERE KARŞI DURAN POLİSLERE SİLAHLA, TANKLARLA SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLECEK.

00:40: ARKADAŞLAR, ÇOK ŞÜKÜR ANKARA VE İSTANBULDA BİRÇOK HEDEF ELE GEÇİRİLDİ.TRTDE BİLDİRİ OKUNDU. AYNEN DEVAM. HAREKATIMIZA KARŞI DURANLARA SERT KARŞILIK VERİLECEK.EMİR BUDUR.

01:39: Emri iletiyorum: ATEŞLE TOPLANANLARA KARŞILIK VERİLECEK. ATEŞ AÇILAN TOPLULUKLAR DAĞILIYOR.

01:41: BİRLİKLER AYNI ŞEKİLDE EN SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EDECEK.

01:43: İYİ GİDİYOR. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.

02:04: ARKADAŞLAR TEREDDÜT EDİLMEDEN MÜDAHALE EDİLECEK

02:52: ATEŞLE KARŞILIK VERİLEN KALABALIKLAR DAĞILIYOR. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.



