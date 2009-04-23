İstanbul'daki 23 Nisan törenleri iptal

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ali Sami Yen Stadı ile ilçelerde düzenlenecek gösteriler yağışlı hava nedeniyle iptal edildi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ışığında, yağışlı havanın yarına kadar devam edeceğinin anlaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Sahanın zemin şartları da dikkate alınarak 23 Nisan 2009 Perşembe günü, Ali Sami Yen Stadı'nda yapılması planlanan gösterilerle, ilçelerde düzenlenecek gösteriler iptal edilmiştir. Kutlama programı, 23 Nisan saat 10.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda icra edilecektir."

