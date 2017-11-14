T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da zincirleme kaza

Haramidere-Avcılar yolunda meydana gelen kazaya bir halk otobüsü de karıştı

14 Kasım 2017 22:57

D-100 karayolu, Haramidere-Avcılar yolunda halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Avcılar istikameti Haramidere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir özel halk otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun trafik kuyruğu oluşurken otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilirken, kazada hastaneye kaldırılan bir yaralının ayakkabısının olay yerinde kaldığı görüldü.

Olay yerine sevk edilen ekipler devrilen otobüsü kaldırmak için çalışma başlattı. Bu sırada yan yolda uzun araç trafiği oluşurken metrobüs köprüsü üzerinde toplanan vatandaşların da çalışmayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti. 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

ETİKETLER

d100kazatrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24