İstanbul’da zam şampiyonu maç bileti

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayında ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Ağustos ayında 96 kategoride fiyat artışı izlendi. Yeni futbol sezonunun başlamasıyla birlikte maç giriş ücreti, yüzde 42,86 artış oranıyla fiyatı en çok artan ürün olurken, bunu yüzde 40 ile müze giriş ücreti ve yüzde 33,70 ile çocuk ayakkabısı izledi.



Geçen ay itibarıyla yıllık bazda gıda harcamaları grubunda yer alan sıvı yağlar, arz yetersizliğine bağlı olarak yüzde 89,69 oranıyla fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Yıllık bazda bulgurun fiyatı yüzde 82,80 ve mercimeğin fiyatı yüzde 82,15 oranında arttı.



Köprü ücreti ucuzladı



2008 yılının ağustos ayında toplam 20 ürünün fiyatında da azalış gözlendi. Yaş ve kuru sebze, meyveler grubunda yer alan ve mevsimsel özelliklere bağlı olarak arz fazlalığı yaşanan armudun fiyatı yüzde 13,14 azalış göstererek fiyatı en fazla azalan madde oldu.

Aylık bazda yine aynı grupta yer alan elmanın fiyatı yüzde 12,84 ve domatesin fiyatı yüzde 11,16 geriledi.



Yıllık bazda boğaz köprüsü geçiş ücreti yüzde 30,67 azalış oranıyla bir önceki yılın aynı ayına göre fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Bunu, fiyatları yüzde 28,92 azalan taze fasulye ve yüzde 25,79 azalan domates izledi.





