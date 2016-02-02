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İstanbul'da yüzleri maskeli iki kişi kıraathane taradı

Saldırganların kaçtığı bildirildi

02 Şubat 2016 01:21

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kıraathaneye yüzleri maskeli 2 kişi tarafından ateş açıldı. Olayda biri ağır 5 kişi yaralandı.

Radikal'in haberine göre, olay saat 22.00 sıralarında Tavuskuşu Caddesi üzerinde bulunan Ufuk Kıraathanesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli 2 kişi, ellerindeki otomatik silahlarla kahvehaneye ateş açtı. İlk bilgilere göre olayda biri ağır 5 kişi yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kıraathane ve çevresinde delil toplarken, saldırganların yakalanması için bölgede aramalara başladı. Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da, olayla ilgili bilgi almak üzere Kanarya Polis Merkezi'ne geldi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Soner Hasırcıoğlu'nun haberine göre, bir kişi yaşamını kaybederken 5 kişi yaralandı ASIRCIOĞLU / İstanbul DHA 
 

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