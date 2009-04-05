İstanbul'da yollar kapalı

İstanbul'daki "Polis Halk Yürüyüşü" nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 11.00'de Şişli Mecidiyeköy otobüs durakları önünden başlayarak Taksim Meydanı'nda sona erecek olan "Polis Halk Yürüyüşü" dolayısıyla, saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:



-D-100 Güneyden Mecidiyeköy'e giriş, sadece belediye otobüslerine verilecek, diğer araçlara kapatılacak.



-Kuştepe'den Mecidiyeköy'e geliş Kuştepe Kavşağı'ndan kapatılarak, akış Abide-i Hürriyet Caddesi'ne verilecek.



-Likör fabrikası tarafından gelip Taksim istikametine gitmek isteyenler, İzzetpaşa Kavşağı'ndan Abide-i Hürriyet istikametine, Ergenekon Caddesi'ni takiben Dolapdere Yedikuyular istikametine yönlendirilecek.



-Ortaklar Kavşağı'ndan Taksim istikameti, Cumhuriyet Caddesi ve Halaskargazi Caddesi tamamen kapatılacak.



-Abide-i Hürriyet'ten Halaskargazi Caddesi bağlantısı olan İzzetpaşa Sokak Şişli Polis Merkezi önünden kapatılıp, Ergenekon Caddesi istikametine verilecek.



-Ergenekon ve Kurtuluş caddelerinden Halaskargazi Caddesi'ne çıkış Pangaltı Kavşağı'ndan kapatılarak, Dolapdere Kavşağı Yedikuyular istikametine verilecek.



-Teşvikiye Caddesi'nden Rumeli Caddesi'ne giriş Nişantaşı Kavşağı'ndan kapatılarak, Valikonağı Caddesi alt baş Fulya istikametine verilecek.



-Valikonağı Caddesi üst baştan gelen akış, aynı şekilde Rumeli Caddesi'ne döndürülmeyerek Fulya istikametine mecburi yön verilecek.



-Rumeli Caddesi tamamen trafiğe kapatılacak, Şişli Etfal'den ambulans ve hasta araçları giriş-çıkış yapabilecek, sivil araçlar giremeyecek.



-Şişli Etfal Hastanesi istikametine gelmek isteyen sivil araçlara izin, 19 Mayıs Caddesi'nden, Doktor Şevket Sokak'tan verilecek. Şişli Meydan'dan Halaskargazi Caddesi'ne çıkış kapatılacak, Abide-i Hürriyet Caddesi'ne yönlendirilecek, Tarlabaşı'ndan Taksim'e çıkışlar çiçekçi ışıklardan kapatılarak geri çevrilecek.



-Sıraselviler'den Taksim Meydanı'na geliş Dilson Otel önünden çevrilerek, sahil Karaköy istikametine verilecek.



-Gümüşsuyu'ndan gelen araçlar AKM önünden sola Taksim Meydanı'na dönmeden Mete Caddesi'ni takiben Ceylan Otel istikametine verilecek.

