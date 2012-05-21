İstanbul'da yolcu dolu otobüse molotof attılar!

Şişli'de yüzü maskeli bir grup, taş ve sopalarla saldırdıkları halk otobüsüne molotofkokteyli attı.

Okmeydanı Darülaceze Caddesi üzerinde Taksim-Osmanbey seferi yapan Hüseyin Yıldırım yönetimindeki özel halk otobüsü, Şark Kahvesi mevkisinde kırmızı ışıkta durdu.

İçerisinde yolcu bulunan otobüse taş ve sopalarla saldıran yüzleri maskeli bir grup, ellerindeki molotofkokteyllerini araca attı. Otobüsün şoförü Yıldırım, çıkan yangını, yolcuları tahliye ettikten sonra yangın tüpü yardımıyla söndürdü. İçerisi yanan ve camları kırılan otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Otobüs yolcularından Şenol K., AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 12 kişilik bir gruptu. Otobüs kırmızı ışıkta durduktan sonra iki taraftan taş ve sopalarla saldırdılar. Daha sonra ellerinde bulunan molotofkokteyllerini araca attılar. Yolcular kaçarken üzerlerine acımasızca havai fişek attılar. Ardından ara sokağa kaçtılar. İnsanlar çok korktu'' diye konuştu.

Olay yerlerinde incelemelerde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.