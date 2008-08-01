T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da yol çöktü, trafik felç

İnşaat çalışması nedeniyle Sağmacılar bölgesindeki Hal-Otogar yolu çöktü. Yol trafiğe tamamen kapatıldı. Yetkililer, alternatif yolların kullanılmasını iste

01 Ağustos 2008 03:00

Sağmacılar bölgesi Hal-Otogar yolunda inşaat çalışması nedeniyle çökmeler meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Bayrampaşa Viyadüğü Otogar Kuzey Yol Aksaray istikameti ve Yeni Hal Yolu kuzey yönünün, yolun çökmesi nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Bölgede, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü dile getirilen açıklamada, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları istendi.
Açıklamada, yolun trafiğe açılacağı zamanın çalışmalardan sonra belirleneceği kaydedildi.
AKOM'dan yapılan açıklamada çökme nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çökmelerin Carrefour alışveriş merkezinde yapılan bir inşaatın temelinin fazla kazılmasından kaynaklandığını ve tehlikeli bir durum olabileceği ihtimaline karşılık yolun trafiğe kapatıldığını belirttiler.
Çökmenin meydana geldiği yerde polis ve itfaiye ekipleri tedbir amacıyla hazır bekletiliyor.
Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Sağmacılar bölgesi Hal-Otogar yolunda inşaat çalışması nedeniyle çökmeler meydana geldi.
Bayrampaşa viyadükü Otogar Kuzey yol Aksaray istikametine ve Yeni Hal yolu Kuzey yönüne yolun ÇÖKMESİ nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgede Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları önemle duyurulur. Yolun ne zaman trafiğe açılacağı çalışmalardan sonra belirlenecektir. "

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24