İstanbul'da yol çöktü, trafik felç

Sağmacılar bölgesi Hal-Otogar yolunda inşaat çalışması nedeniyle çökmeler meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Bayrampaşa Viyadüğü Otogar Kuzey Yol Aksaray istikameti ve Yeni Hal Yolu kuzey yönünün, yolun çökmesi nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Bölgede, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü dile getirilen açıklamada, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları istendi.

Açıklamada, yolun trafiğe açılacağı zamanın çalışmalardan sonra belirleneceği kaydedildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada çökme nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çökmelerin Carrefour alışveriş merkezinde yapılan bir inşaatın temelinin fazla kazılmasından kaynaklandığını ve tehlikeli bir durum olabileceği ihtimaline karşılık yolun trafiğe kapatıldığını belirttiler.

Çökmenin meydana geldiği yerde polis ve itfaiye ekipleri tedbir amacıyla hazır bekletiliyor.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Sağmacılar bölgesi Hal-Otogar yolunda inşaat çalışması nedeniyle çökmeler meydana geldi.

Bayrampaşa viyadükü Otogar Kuzey yol Aksaray istikametine ve Yeni Hal yolu Kuzey yönüne yolun ÇÖKMESİ nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgede Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları önemle duyurulur. Yolun ne zaman trafiğe açılacağı çalışmalardan sonra belirlenecektir. "



