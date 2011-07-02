-İSTANBUL'DA YOL ÇALIŞMASI İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Bağcılar–Kabataş Tramvay Hattı Aksaray Valide Sultan Hemzemin Kavşak, 4 Temmuz-1 Ağustos arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23.00-05.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Bağcılar–Kabataş Tramvay Hattı'nın Aksaray Valide Sultan Hemzemin Kavşağı'nda, raylar aşındığı ve demiryolundaki deformasyonların tren işletmesini aksatma riski bulunduğu için bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bölgede 4 Temmuz-1 Ağustos'ta 23.00-05.00 saatleri arasında çalışma yapılacağı için hemzemin kavşak karayolu trafiğine kapatılarak, trafik alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Gündüz 05.30-23.00 saatleri arasında da karayolu tek şerit daraltılarak kontrollü şekilde trafiğe açılacak.