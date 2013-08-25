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Yaşam

İstanbul'da yol alarmı

Saat 07:00 itibariyle belirlenen güzergahlar trafik ekipleri tarafından kapatıldı

25 Ağustos 2013 15:13

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek tören için bugün yapılacak genel prova nedeniyle Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Saat 07:00 itibariyle belirlenen güzergahlar trafik ekipleri tarafından kapatıldı. Askeri araç ve personeller de bu saatten itibaren tören provasının yapılacağı alana gelmeye başladı. Vatan Caddesi’ne girmek isteyen vatandaşlar da görevli memurlar tarafından aranarak alana sokuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yapılacak prova ve kapanacak yollar nedeniyle resmi internet sitesinden vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar ise şöyle;

Trafiğe kapatılan güzergahlar.
• Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi ( Aksaray Metro İstasyonuna kadar) ve Vatan Caddesine çıkan bütün yollar,
• Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Millet Caddesi, Topkapı, Edirnekapı Kavşağı, Vatan Caddesi Kesişim Noktası, Mahmutbey Yolu, Topkule,
• Mahmutbey Köprüsü ile Sultançiftliği Kavşağı arasında kalan yol,
• Mahmutbey Köprüsü – Habipler Yolu ( Sultançiftliği Yolu),

Bu nedenle Vatan Caddesini kullanacak sürücülerin;
1. D/100 Karayolundan Vatan Caddesine gidecek olan sürücülerin Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray şeklinde veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklardan Balat Yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametini kullanmaları,
2. E/80 Karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM istikametini kullanmaları,
3. Sahil Yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergâhından, Yenikapı – Kumkapı -Sirkeci istikametini kullanmalarını,
4. Vatan Caddesini kullanarak Fatih İlçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin sahil yolunu tercih ederek Samatya’dan Cerrahpaşa, Çapa, Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri,
5. Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücüler Atatürk Bulvarı - Aksaray ve Millet Caddesi güzergâhını kullanmaları gerekmektedir.

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