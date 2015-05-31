İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri



İstanbul'da iki yıl önce bugün başlayan Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü dünkü açıklamasında, Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle 31 Mayıs 2015 Pazar günü saat 09:00'dan itibaren etkinlikler bitene kadar kademeli olarak trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları açıkladı.

Taksim'e çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA'nın sevk edildiği bildirildi.

Gezi Parkı'na inşa edilmesi planlanan Topçu Kışlası projesine karşı çıkmak ve parktaki ağaçların sökülmesini engellemek amacıyla küçük bir protesto gösterisi olarak devam eden eylem, bundan iki yıl önce 31 Mayıs 2013'te polis müdahalesiyle dağıtılmak istenmişti.

Ancak polisin şiddet kullanması üzerine eylem daha da büyümüş ve tepki ülke geneline yayılmıştı. Hükümet karşıtı söylemlerin ağırlık kazandığı ve haftalar süren protestolarda polisin orantısız güç kullanmayı sürdürmesi yoğun eleştirilere yol açmış ve çıkan olaylarda biri emniyet mensubu toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti. Gezi eylemlerinde yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları bugün #GeziyiHatırla, #Geziyiunutma, #Gezi2Yasında gibi hashtaglerle Twitter ve Facebook'ta da Gezi eylemlerinin ikinci yıl dönümüne ilişkin görüşlerini paylaşıyor.