-İSTANBUL'DA YİNE KADIN CİNAYETİ İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Maltepe'de birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, T.E. (26) ile bir süre birlikte yaşadığı Şehri Filiz (31) arasında, Fındıklı Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi'nde yürüdükleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucunda T.E, bıçakla Filiz'i yaraladı. Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şehri Filiz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Filiz'i bıçakladıktan sonra kaçan T.E. ise olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.