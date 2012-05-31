İstanbul’da yıldırım düştü: 4 çocuk yaralandı

İstanbul Yakacık’ta ağaçlık alana yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 4 çocuk yaralandı.

Maltepe ilçesine bağlı Yakacık’ta 17 yaşındaki Adem Cebeci ile 14 yaşlarındaki Abdurrahman Kalıncı, Enes Baran ve Alperen Yiğit Demir, Kartal Cezaevi yakınındaki ormanlık alana pikniğe gitti. Bir süre sonra piknik alanına yıldırım düştü.

Yıldırımdan etkilenen çocuklar cep telefonu ile ailelerine yardım istedi. Bunun üzerine çocukların aileleri olay yerine gitti.

Çocuklar ambulanslarla Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Suzan Yazıcı Acil Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.