-İstanbul'da yılbaşı önlemleri İSTANBUL (A.A) - 31.12.2011 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, yılbaşı dolayısıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde alınan güvenlik önlemlerini denetledi. Çapkın, asayişten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Tekin Akdoğan, Asayiş Şube Müdürü Yener Ülgütol, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Osman Yıldırım ve diğer emniyet yetkilileriyle birlikte Taksim Meydanı'na geldi. İstiklal Caddesi boyunca yürüyerek, yılbaşı dolayısıyla alınan güvenlik önlemlerini yerinde denetleyen Çapkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kutlamalar sırasında Taksim Meydanı ve çevresini 3 ayrı yerden izleyeceklerini söyledi. Çapkın, İstiklal Caddesini diğer emniyet yetkilileriyle birlikte gezip değerlendirme yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Halkımızın huzur içinde bir yılbaşı geçirmesi için kentimizin 5 ayrı yerinde 5 bin polisle görev alacağız. Beşiktaş, Nişantaşı, Bakırköy, Kadıköy ve Taksim'de,her birimden polisimiz olacak. Özellikle sivil polislerimiz ağırlıklı olacak. Amacımız, halkımızın huzurlu bir yılbaşı geçirmesini sağlamaktır. Özellikle sivil olarak burada çok daha yoğun olacağız. Ben şimdiden İstanbulluların yeni yılını kutluyorum. Tüm İstanbullular'a yeni yılda mutluluklar diliyorum.''