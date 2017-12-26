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İSTANBUL'DA YILBAŞI HAZIRLIKLARI 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA  İstanbul'da yeni yıl  hazırlıkları kapsamında kentin işlek caddeleri süslenip ışıklandırıldı

26 Aralık 2017 05:51

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da yeni yıl  hazırlıkları kapsamında kentin işlek caddeleri süslenip ışıklandırıldı. 2018\'e girmeye sayılı günler kala İstanbul\'da hazırlıklar sürüyor. Günler öncesinden başlayan çalışmalar kapsamında Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Etiler, Nispetiye Caddesi, Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı ve Taksim Meydanı\'nda ışıklandırıldı. İstiklal Caddesi\'nin ise ışıklandırılmadığı görüldü.
 
Görüntü Dökümü
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-Bağdat caddesinden görüntü
-Etilerden görüntüler
-Dolmabahceden görrüntüler
-Nişantaşından görüntüler
-Barbaros bulvarından Görüntüler
-Taksimden görüntüler
-İstiklal caddesinden görüntüler
-Genel ve Detaylar 
 

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