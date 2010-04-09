İstanbul'da YGS ve LGS'ye ulaşım ücretsiz

T24 - ÖSYS kapsamında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) İstanbul'da girecek öğrenciler, sınavların yapılacağı günlerde toplu ulaşım araçlarından sınav belgelerini göstererek ücretsiz yararlanacak.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinin kararı doğrultusunda ÖSYS kapsamında 11 Nisan'da yapılacak YGS ile 19, 20, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde yapılacak LYS sınavlarına girecek öğrenciler, toplu ulaşım araçlarına ücretsiz binecek.





Uygulama, İETT otobüsleri ile İDO'ya bağlı şehir hatları vapurları ve Ulaşım AŞ'ye bağlı tramvay, metro, füniküler araçlarında geçerli olacak.





Uygulamadan sınav giriş belgelerini ibraz eden öğrenciler faydalanabilecek.

