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Bilim / Teknoloji

İstanbul'da yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı endemik türlerin sayısı ise 54'e yükseldi

12 Kasım 2017 16:39

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca yürütülen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" (UBENİS) kapsamında yapılan çalışmalarda, İstanbul Soğanı (Allium istanbulenese) adı verilen yeni bir endemik bitki türü keşfedildi.

Literatüre "Allium istanbulenese" olarak geçti

İstanbul'da yürütülen UBENİS çalışmaları sırasında saptanan İstanbul Soğanı'nın (Allium istanbulenese) ülke çapında yürütülen biyoçeşitlilik çalışmaları sırasında toplanan "Allium" cinsine ait örneklerin hiçbirine benzemediği tespit edildi.

Bilimsel olarak tanımlanması da yapılan tür, böylece dünya literatürüne "Allium istanbulenese" olarak geçti.

İstanbul Soğanı adı verilen bu tür ile İstanbul’un ev sahipliği yaptığı endemik türlerin sayısı ise 54'e yükseldi.

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