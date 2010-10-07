-İSTANBUL'DA YELKEN ŞÖLENİ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Volvo Gençler Dünya Yelken Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak. Ataköy Marina'da 6 gün sürecek organizasyona 60 ülkeden toplam 246 tekne ve 19 yaş altı kategorisinde 339 sporcu katılacak. Yarın saat 12.00'de başlayacak yarışlar öncesinde, sporcular yarış alanında teslim aldıkları ekipmanları ile su üzerinde 2 kez deneme yarışı yaptıktan sonra, toplam 12 yarış sonucunda dereceye girmek için mücadele edecekler. Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) tarafından 23 farklı ülkede gerçekleştirildikten sonra ilk kez İstanbul'da düzenlenecek Gençler Dünya Yelken Şampiyonası, son yılların en yüksek katılımı ile gerçekleştirilecek. Bugün antrenmanların yapılacağı şampiyona, 16 Temmuz Cuma günü sona erecek. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti denizcilik projeleri içerisinde yer alan şampiyona, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından organize edildi. Şampiyonaya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi destek oldu. -5 SINIF, 8 KATEGORİDE GERÇEKLEŞECEK- Organizasyonda, 19 yaş altı sporcular ilk kez 5 sınıfta, 8 kategoride yarışacak. Kızlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek yarışlarda her bir kategorinin dünya şampiyonları belirlenecek. Yüksek performans teknesi 29er ilk defa İstanbul'da kullanılacak. Laser Radial Erkek-Kız, 420 Erkek–Kız, RS:X Erkek-Kız, SL16 Karma ve 29er Karma kategorilerinde gerçekleşecek şampiyonaya 10 Türk sporcu katılacak. -İSTANBUL'DA 40. YILINI KUTLAYACAK- Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) adına şampiyonaya katılacak olimpik windsurf dalında 3 kez olimpiyat madalyası sahibi olan Alessandra Sensini, genç yelkencilere doping hakkında bilgiler verecek. 1971 yılından bu yana ISAF tarafından düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası, İstanbul'da 40. yılını kutlayacak. Şampiyona boyunca yarışlar, İ-Marine tarafından yarış tekneleri üzerinde kurulacak sistemle internet üzerinden canlı yayınla istatistiksel bilgiler dahil detaylı olarak takip edilebilecek ve sahile kurulacak dev ekranlardan izlenebilecek. Şampiyonada ulusal ve uluslararası jüri ve hakemler, deniz üzerinde 60'ın üzerinde tekne görev alacak. Yurt dışından gelecek bin 250 kişilik kafile, 350 kara ve deniz görevlisi, 100 gönüllü, 25 uluslararası medya mensubu, özel televizyon prodüksiyonu ve yurt dışı tanıtımları ile şampiyona, Türkiye'de düzenlenmiş en kapsamlı yelken organizasyonu olacak. -TÜRK MİLLİ TAKIMI- Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar: 420 Sınıfı: Kız Takımı: İpeknaz Özden – Deniz Gökmeral (İstanbul Yelken Kulübü) Erkek Takımı: Cem Aydın – Volkan Turan (İstanbul Yelken Kulübü) Laser Radial Sınıfı: Kız Takımı: Ecem Güzel Era (Bodrum Yelken Kulübü) Erkek Takımı: Levent Ahıskalı (Gökova Yelken Kulübü) RS:X Windsurf Sınıfı: Kız: Simla Çilingiroğlu (Galatasaray Yelken Şubesi) Erkek: Korhan Ezer (Ayvalık Yelken Kulübü) SL 16 Sınıfı: İlber Gündüz – Teoman Ünlü (Çeşme Yelken Kulübü)