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İstanbul'da yaşlı Ermeni kadınlara saldıran zanlı yakalandı!

Polis, Murat N. isimli şüpheliyi biri cinayetle sonuçlanan 5 saldırının faili olarak gözaltına aldı

04 Mart 2013 13:31

İstanbul'un Samatya semtinde yaşlı, Ermeni kadınlara yönelik biri cinayetle sonuçlanan saldırı olaylarının faili olduğu iddia edilen Murat N. yakalandı. Murat N.'nin de Ermeni olduğu ortaya çıktı.

Polis, Murat N. isimli şüpheliyi biri cinayetle sonuçlanan 5 saldırının faili olarak gözaltına aldı.

Fatih'te yakalanan 40 yaşındaki şüphelinin benzer suçlardan sabıka kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelinin yalnız yaşadığını tespit ettiği kadınlara yönelik saldırıları soygun amaçlı gerçekleştirdiğinin belirlendiği iddia edildi.

Biri ölümle sonuçlanan saldırılarda Ermeni vatandaşların hedef seçildiği ileri sürülmüştü.

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