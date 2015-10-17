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Yaşam

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MHP'nin Yenikapı'da yapacağı miting için kapatılacak yolların listesini yayınladı

17 Ekim 2015 23:40

Milliyetçi Hareket Partisi'nin  (MHP) bugün Yenikapı'daki miting alanında düzenleyeceği seçim mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "18 Ekim 2015 Pazar günü saat 12.00-18.00 saatleri arasında Fatih ilçesi Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek olan MHP Büyük İstanbul Buluşması konulu açık yer toplantısı sona erinceye kadar saat 09.00’dan itibaren gerek katılımcıların güvenliği, gerekse katılımın düzeyine göre kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkartılmıştır" denildi.

Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle sıralandı:

"Bakırköy Taşhanlar Köprü, Aksu Caddesi çıkışından Sahil Kennedy Caddesi Yenikapı Kavşak arası kapatılacak, araçlar Bakırköy istikametine yönlendirilecektir. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi sahil istikameti kapatılacaktır. Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapatılacaktır. Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesi önünden Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi istikameti kapatılarak araçlar Millet Caddesi ve Vatan Caddesi'ne yönlendirilecektir. Sahil Kennedy Caddesi Balık Hali'nden itibaren Yedikule’ye kadar kapatılacaktır."

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