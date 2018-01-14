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İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

Kudüs Halk Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

14 Ocak 2018 00:32

İstanbul Üskürdar'da yarın yapılacak Kudüs Halk Koşusu nedeniyle bazı yollar saat 11.00 ile 14.00 arasında kapalı kalacak.

Üsküdar-Çengelköy Meydanı’ndan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda son bulacak olan Kudüs Koşusu nedeniyle kapatılacak yollar ile güzergahları belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Kuleli Caddesi Alzambak Sokak kavşağından Güzeltepe Caddesi Profesör Doktor Beynun Akyavaş Caddesi kavşağına kadar olan kısım, Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne katılım, Kuzguncuk Çarşısı Caddesi Baba Nakkaş Sokak kavşağından Abdullah Ağa Caddesi istikametine giden akım, Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kavşağından Abdullah Ağa Caddesi istikametine giden akım ve bu caddelere çıkan sokaklar trafiğe kapanacak.

Küçüksu, Kuşbakışı, Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Hekimbaşı Çiftlik caddeleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Baba Nakkaş Sokak da alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

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İstanbulKudüs Halk Koşusukapalı yollar

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